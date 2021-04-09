У мережі з'явилися не публіковані раніше фото молодих принца Філіпа і Єлизавети II

На цих знімках з домашнього архіву королівської сім'ї молода Єлизавета і її чоловік постають не тільки в звичних образах правителів Великої Британії.

Більшість з них були зняті під час офіційних (і не тільки) візитів у різні країни, зокрема - держави Співдружності націй в 1950-х роках.

Тоді люблячим батькам довелося надовго залишити вдома своїх маленьких дітей. Саме з цієї причини Єлизавета і Філіп попросили задокументувати подорожі по світу, щоб після повернення показати ці кадри їх синові Чарльзу і дочці Анні.

Королева Єлизавета II і принц Філіпп в 50-х (ITV / скріншот з відео)

Зокрема, публіці вперше показали фото з поїздки в Нову Зеландію. На деяких кадрах молодий сухорлявий принц Філіп грається в басейні разом з 10-річною дочкою генерал-губернатора цієї країни і катає її на надувному матраці.

Принц Філіп з дівчинкою (ITV / скріншот з відео)

Додамо, що на багатьох фото, використаних у документальній стрічці, Єлизавета також зображена з улюбленими нею кіньми і коровами.

Королева Єлизавета II (ITV / скріншот з відео)

А колишній прес-секретар королеви Чарльз Енсон в інтерв'ю журналістам запевнив: за серйозним виразом обличчя правительки Великої Британії завжди ховається дуже живе почуття гумору.