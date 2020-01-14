В сети показали заброшенную секретную авиабазу ВВС СССР: среди болот и лесов

Заброшенную секретную авиабазу военно-воздушных сил СССР нашли на северо-западе России. Военный объект спрятался среди сосновых боров, топких болот и забытых деревушек, в которых уже почти не осталось людей.

Нефункционирующая авиабаза ВВС СССР (фото: Денис Забелин)

Как видно на фото, от авиабазы на сегодняшний день остались разрушенный КПП на въезде, остатки забора. А когда-то здесь базировался полк истребителей-бомбардировщиков и именно здесь происходило освоение сверхзвукового Миг-27. Позднее уже здесь нашли пристанище Су-24.

По словам автора снимков, территория авиабазы выглядит "тоскливо и безнадежно".

Также на фото видны десятки топливозаправщиков, буксировщиков, тягачей и обычных бортовых полноприводных советских армейских грузовиков. Почти вся техника серьезно разукомплектована: сняты осветительные приборы, отсутствует остекление и начинка внутри кабин.

Так выглядит сегодня одна из секретных авиабаз военно-воздушных сил СССР (фото: Денис Забелин)

А между ржавеющих авто путешественник Денис Забелин увидел десятки носовых обтекателей от Су-24.

"Похоже, что здесь "разделывали" Су-24, а эти части не успели вывезти на металлолом", - отметил автор фото.

На этой авиабазе во времена СССР базировались Миг-27 и Су-24 (фото: Денис Забелин)