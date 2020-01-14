У мережі показали занедбану секретну авіабазу ВПС СРСР: серед боліт і лісів

Занедбану секретну авіабазу військово-повітряних сил СРСР знайшли на північно-заході Росії. Військовий об'єкт сховався серед соснових борів, багнистих боліт і забутих сіл, в яких вже майже не залишилося людей.

Нефункціонуюча авіабаза ВПС СРСР (фото: Денис Забєлін)

Як видно на фото, від авіабази на сьогоднішній день залишилися зруйнований КПП на в'їзді, залишки паркану. А колись тут базувався полк винищувачів-бомбардувальників і саме тут відбувалося освоєння надзвукового Міг-27. Пізніше вже тут знайшли притулок Су-24.

За словами автора знімків, територія авіабази виглядає "сумно і безнадійно".

Також на фото видно десятки паливозаправників, буксирувальників, тягачів і звичайних бортових повнопривідних радянських армійських вантажівок. Майже вся техніка серйозно разукомплектована: зняті освітлювальні прилади, відсутнє скло на вікнах і начинка всередині кабін.

Так виглядає сьогодні одна з секретних авіабаз військово-повітряних сил СРСР (фото: Денис Забєлін)

А між ржавіючих авто мандрівник Денис Забєлін побачив десятки носових обтічників від Су-24.

"Схоже, що тут "обробляли" Су-24, а ці частини не встигли вивезти на металобрухт", - зазначив автор фото.

На авіабазі в часи СРСР базувалися Міг-27 і Су-24 (фото: Денис Забєлін)