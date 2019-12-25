ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Припяти установили необычную новогоднюю елку: трогательные фото

STYLERЖизнь    25.12.2019 - 17:44
В Припяти установили необычную новогоднюю елку: трогательные фото
В Припяти установили новогоднюю елку (Фото: коллаж РБК-Украина)

Новогодняя елка появилась в центре Припяти впервые за 33 года

В Припяти установили новогоднюю елку на улице в центре города-призрака, расположенного всего в трех километрах от Чернобыльской АЭС. Хвойная красавица появилась здесь впервые с момента техногенной катастрофы в апреле 1986-го - 33 года назад.

Праздничное дерево разместили возле дворца культуры "Энергетик", передает ZIK 25 декабря.

Также опубликованы фото, как люди наряжают живую елку высотой под 4 метра.

На мероприятие приехали бывшие жители города, которые украсили ель новогодними шарами, игрушками, а также прикрепили к веткам старые фотографии из своего детства.

Внизу у "подножия" уникальной праздничной ели-красавицы поставили куклу Деда мороза.

В Припяти установили новогоднюю елку (Фото: zik.ua)

Отметим, что одним из главных атрибутов рождественских и новогодних праздников ель стала не случайно - впервые традиция наряжать ее появилась в Германии, где это дерево символизировало вечную жизнь и плодородие.

Так, бывшие жители этого "мертвого" города к католическому Рождеству и перед Новым годом снова вернули на улицы праздник.

К слову, недавно в Чернобыле в зоне радиационно-экологического биосферного заповедника заметили лошадей Пржевальского и лосей, которые паслись на лугу с остатками травы в этот необычно теплый декабрь.

В зоне отчуждения создан интродукционных участок редких и реликтовых растений мировой флоры.

В Припяти до взрыва на ЧАЭС проживало 47,5 тысяч человек. Сейчас город пустует из-за высокого уровня радиации.

Божье творение: в ПЦУ призвали отказаться от живых елок на праздники Когда поставить новогоднюю елку: названы благоприятные дни
Новости Украины Припятьелка
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь