В сети показали, как вакцинируют украинских военных (фото)

Сообщается, что в военной части 3053 стартовала плановая вакцинация военнослужащих Национальной гвардии Украины от коронавирусной инфекции COVID-19.

Перед началом вакцинации была проведена широкая информационная кампания среди личного состава. Медики рассказали военным о вакцине, о механизме ее действия, об эффективности и сообщили о процессе введения прививки. После – был проведен опрос на предмет согласия на вакцинацию.

"Перед проведением прививки военнослужащий заполняет бланк и проходит медицинское обследование с целью обнаружения противопоказания. Каждого военного, который выразил желание вакцинироваться, тщательно осматривает врач. Осмотр включает измерение температуры, артериального давления и сатурацию. После этого дозу вакцины вводят в мышцу плеча. После завершения процедуры медработники внимательно следят за состоянием вакцинированного", - рассказала фельдшер медпункта военной части 3053 старшина Ольга Сурник.

На данный момент все военные, которые получили первую дозу вакцины, чувствуют себя удовлетворительно. Вторую дозу планируют сделать через 8-12 недель.

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