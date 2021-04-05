В Украину приедет корейская вакцина AstraZeneca SKBio: что это такое

Вакцина AstraZeneca SKBio в Украину прибудет до конца апреля. Медики утверждают, что эту вакцину можно использовать для второй дозы после первой прививки препаратом CoviShield.

Что это вакцина и почему ею будут заменять индийский препарат AstraZeneca- читайте в нашем материале.

Почему Индия перестанет поставлять вакцину CoviShield

Первую вакцину, которой начали вакцинировать в Украине, пока поставлять из Индии не будут. Как сообщили у производителя, в Индии началась новая волна коронавируса и в стране направят все вакцины на то, чтобы привить собственных граждан.

Индия приостановила поставки вакцины не только в Украину, но и в другие страны – Бразилию, Великобританию, Марокко и Саудовскую Аравию.

"Никакого экспорта, ничего до тех пор, пока ситуация в Индии не стабилизируется. Правительство не будет рисковать, когда так много людей нуждаются в вакцинации в Индии", - рассказал источник издания Reuters.

Что за вакцина AstraZeneca SKBio

Это вакцина, которая производится южнокорейской компанией SK Bioscience Co Ltd. (AstraZeneca-SKBio). Она абсолютно идентична по составу и технологии изготовления с вакциной CoviShield, которую производят в Индии. Ее производят по лицензии AstraZeneca, но на корейской площадке.

Для производства вакцины используется вирусный вектор, созданный на основе ослабленного вируса, вызывающего простуду у шимпанзе и содержащий генетический материал коронавируса. После вакцинации у человека формируется специальный шиповидный белок, которые помогает иммунной системе распознать коронавирус.

Ее разработала шведско-британская компания совместно с учеными из Оксфордского университета. Препарат получил регистрацию под двумя торговыми марками: CoviShield и AstraZeneca-SKBio.

Основное преимущество этой вакцины в том, что ее можно хранить длительное время при температуре 2-8 градуса.

Можно ли делать вторую дозу вакцинации этим препаратом после CoviShield

Как утверждают в Минздраве Украины, эта вакцина подходит для второй дозы, так как оба препарата взаимозаменяемы.

"Вакцина от AstraZeneca независимо от того, на какой платформе она производится: это на европейской площадке, или в Индии, или в Корее — она может быть сочетанной, как для первой, так и для второй прививки", - рассказал в интервью ТСН главный санитарный врач Виктор Ляшко.

В апреле ожидается первая поставка этой вакцины, а до конца мая по программе COVAX ожидается 1,7 млн доз препарата.