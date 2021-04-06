Нет ничего страшного: врач рассказала о вакцинации от коронавируса разными препаратами

В Украину в ближайшее время должна приехать новая вакцина от коронавируса - AstraZeneca SKBio корейского производителя. В связи с этим многих украинцев волнует вопрос о том, можно ли делать вторую дозу прививки препаратом от другого производителя.

Как объяснила инфекционист Татьяна Логинова в программе "Сегодня День" на телеканале " Украина 24 ", для введения второй дозы разрешено использовать аналогичные препараты.

В частности, украинцы, которые получили первую дозу вакцины от коронавируса препаратом CoviShield, могут получить вторую дозу вакциной от AstraZeneca.

"Те, кто прививался векторной вакциной и получил первую дозу CoviShield, должны получить вторую дозу той же вакцины и желательно того же производителя. Но нет ничего страшного в том, чтобы привиться вакциной по лицензии AstraZeneca, сейчас ее производят и в Южной Корее. Насколько я знаю, она вот-вот должна прийти в Украину. Но если у нас остается вакцина из Индии, то в мае у нас есть возможность получить дозы той же самой вакцины, которой прививались в феврале", - объяснила Логинова.

Она добавила, что скоро украинцы получат выбор, какой вакциной прививаться от коронавируса.

"К нам уже пришла вакцина CoronaVax из Китая, и есть возможность привиться уже этой вакциной. Я думаю, она будет поделена между всеми бригадами, и каждый будет получать вакцину в зависимости от своего здоровья — векторную или инактивированную", - отметила медик.