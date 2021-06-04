В сети показали "убитую" украинскую дорогу, по которой возят в школу детей: заросли в джунглях

Сейчас этот участок дороги между селами совсем не заасфальтирован. Эта тропа напоминает заросли в джунглях.

Одна из местных учительниц, которая и сама добирается до работы школьным автобусом в село Ингульское, выложила в сети пост отчаяния о состоянии дороги. Этой тропой, преодолевая ямы, между кустарником буквально "просачивается" школьный автобус.

"Уважаемые дорожные службы, сельский голова, депутаты областного и районного совета, помогите, пожалуйста, с дорогой в село Завтурово! Нужно расчистить дорогу от деревьев, ветвей и засыпать ямы на дороге, чтобы был нормальный подвоз школьным автобусом детей из села Завтурово в село Ингульское ", — написала Инна Гросул.

После советских времен єту дорогу ни разу не ремонтировали. Иногда воронки на дорогах засыпают местные, они же понемногу вырубывают кусты над дорогой.

"Вопрос этой дороги мы неоднократно поднимали в районной администрации, нам обещали ее расчистить, но так все и заглохло. Разрешали даже людям на обочине вырубать деревья на дрова, чтобы они не разрастались. В прошлом году тоже обращались к районной власти, но дорога так и осталась нерасчищенной ", — рассказала бывшая глава сельсовета Любовь Винник.

Так выглядит дорога в село Ингульское (фото: tsn.ua)

Ранее сельский совет в Ингульском ликвидировали, а на месте остался лишь староста. Она говорит, что дорога принадлежит Агентству местных дорог в Кировоградской области, а средств в громаде на обустройство нет. Поєтому селянам предложили расчистить дорогу своими силами.