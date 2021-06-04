У мережі показали "вбиту" українську дорогу, якою возять до школи дітей: зарості в джунглях

Зараз ця ділянка дороги між селами зовсім не заасфальтована. Ця стежка нагадує зарості в джунглях.

Одна з місцевих вчительок, яка і сама добирається до роботи шкільним автобусом в село Інгульське, виклала в мережі пост відчаю про стан дороги. Цією стежкою, долаючи ями, між чагарником буквально "просочується" шкільний автобус.

"Шановні дорожні служби, сільський голова, депутати обласної та районної ради, допоможіть, будь ласка, з дорогою в село Завтурове! Потрібно розчистити дорогу від дерев, гілок і засипати ями на дорозі, щоб був нормальний підвіз шкільним автобусом дітей з села Завтурове в село Інгульське ", — написала Інна Гросул.

Після радянських часів дорогу жодного разу не ремонтували. Іноді воронки на дорогах засипають місцеві, вони ж потроху вирубують кущі над дорогою.

"Питання цієї дороги ми неодноразово піднімали в районній адміністрації, нам обіцяли її розчистити, але так все і заглохло. Дозволяли навіть людям на узбіччі вирубувати дерева на дрова, щоб вони не розросталися. Минулого року теж зверталися до районної влади, але дорога так і залишилася нерозчищеною", — розповіла колишня голова сільради любов Винник.

Так виглядає дорога в село Інгульське (фото: tsn.ua)

Раніше сільську раду в Інгульському ліквідували, а на місці залишилася лише староста. Вона каже, що дорога належить Агентству місцевих доріг у Кіровоградській області, а коштів у громаді на облаштування немає. Тому селянам запропонували розчистити дорогу своїми силами.