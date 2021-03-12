В Киеве показали полностью "убитую" дорогу: такого ужаса еще не видели

В Киеве после зимы вместе со снегом сошли также покрытия с дорог. Это видно невооруженным глазом на улице Колоскова, которая ведет к музею Авиации в столице.

"Шастаю по Киеву. Имел счастье и опыт проехать по замечательной улице

Колоскова, которая ведет от Совок напрямую к Музею авиации. Честно такого ужаса не видел в Киеве со времен печенегов. Дикая дорога вверх без покрытия. И даже участок который все уже сделали, без разметки, завален шинами и ямами, а возле Музея авиации разваленные бордюры, куча ям мусора и бетонные блоки везде", - написал свои впечатления автор видео.

В Киеве показали ужасное состояние дороги на Колоскова

Автор видео пишет, что дороги в столице выглядят, как после бомбардировки.

"Честно, картина не как в столице, а как после бомбардировки. Интересно, что по улице Колоскова движение довольно интенсивное, передо мной и за мной ехали много машин", - отметил автор видео.