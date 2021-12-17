В сети показали самое современное депо Укрзализныци (видео)

Так, во время экскурсии, чтобы доехать до депо, необходимо воспользоваться одним из поездов. Отмечается, что можно было зайти в кабину управления поезда и внимательно осмотреть место машиниста и узнать много нового и интересного.

К тому же во время поездки стюарты проверяли у пассажиров билеты и следили за порядком в вагонах.

Во время экскурсии все желающие могли зайти в кабину поезда (скрин с видео)

Прибыв на предприятие поезд двинулся на мойку. Это один из первых этапов сервисного обслуживания поездов. В процессе мытья кузова применяются специальные растворы, чтобы смыть пыль и грязь. В конце вагоны проходят через поток воздуха, чтобы осушить кузов.

Мытье поезда (скрин с видео)

Далее поезд едет до накрытого помещение, где его пропускают через смотровую эстакаду и на начальном этапе проверяют вагоны на наличие каких-либо дефектов.

Отмечается, что на сегодня парк подвижного состава УЗШК насчитывает 14 электропоездов и два вагонных состава локомотивной тяги. В частности, это поезда "Hyundai Rotem" производства южной Кореи, украинские электропоезда "Тарпан" и двухэтажные поезда "Skoda".

Парк Украинской железнодорожной скоростной компании (скрин с видео)

По технике безопасности все технические специалисты, которые работают с подвижным составом, одевают каски и яркие жилеты

Все технические работники депо носят специальную одежду (скрин с видео)

Кроме того, в вагонах есть специальные емкости, которые наполняют песком. Его применяют в случае буксования колесных пар. Для етого песок используют исключительно специальной марки.

Когда поезд выезжает в рейс, то он находится под контролем в центральной диспетчерской депо. Сюда поступает информация о технических параметрах поезда.

Центральная диспетчерская депо (скрин с видео)