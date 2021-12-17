В мережі показали найсучасніше депо Укрзалізниці (відео)

Так, під час екскурсії, щоб доїхати до депо, необхідно скористатися одним із поїздів. Зазначається, що можна було зайти до кабіни управління поїзда та уважно оглянути місце машиніста та дізнатися багато нового та цікавого.

До того ж під час поїздки стюарти перевіряли у пасажирів квитки та стежили за порядком у вагонах.

Під час екскурсії усі охочі могли зайти до кабіни поїзда (скрін з відео)

Прибувши на підприємство поїзд рушив на мийку. Це один з перших етапів сервісного обслуговування поїздів. У процесі миття кузова застосовуються спеціальні розчини, щоб змити пил та бруд. Вкінці вагони проходять через потік повітря, щоб осушити кузов.

Миття потягу (скрін з відео)

Далі поїзд їде до накритого приміщення, де його пропускають через оглядову естакаду і на початковому етапі перевіряють вагони на наявність будь-яких дефектів.

Зазначається, що на сьогодні парк рухомого складу УЗШК налічує 14 електропоїздів і два вагонні склади локомотивної тяги. Зокрема, це поїзди "Hyundai Rotem" виробництва південної Кореї, українські електропоїзди "Тарпан" та двохповерхові поїзди "Skoda".

Парк Української залізничної швидкісної компанії (скрін з відео)

За технікою безпеки всі технічні фахівці, які працюють з рухомим складом, одягають каски та яскраві жилети

Усі технічні працівники депо носять спеціальний одяг (скрін з відео)

Окрім того, у вагонах є спеціальні ємкості, які наповнюють піском. Його застосовують у разі буксування колісних пар. Для цього пісок використовують виключно спеціальної марки.

Коли поїзд виїжджає у рейс, то він знаходиться під контролем у центральній диспетчерській депо. Сюди надходить інформація про технічні параметри поїзда.

Центральна диспетчерська депо (скрін з відео)