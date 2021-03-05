В сети показали обломки взорвавшегося космического корабля Маска

Отметим, что эту успешную посадку Starship смог совершить с третьей попытки - до этого два корабля разбились.

Как заявили в SpaceX, после удачных испытаний произошла "быстрая незапланированная разборка" Starship SN10. Также в компании показали его обломки.

Обломки корабля Starship SN10 после посадки и взрыва (фото: twitter.com/BocaChicaGal)

Маск никак не отреагировал на взрыв космического челнока в конце испытания, но отметил удачную посадку.

Видео: Приземление и взрыв космического корабля SpaceX Starship SN10

Разработанный компанией Илона Маска корабль Starship предназначен для полетов на Марс и Луну. Он рассчитан на 100 астронавтов.

Видео: Обломки Starship SN10 после взрыва

Видео: Обломки Starship SN10 после взрыва

Прототип корабля Starship тестировали на пусковом комплексе SpaceX у города Бока Чика (штат Техас).

Обломки корабля Starship SN10 после посадки и взрыва (фото: twitter.com/BocaChicaGal)