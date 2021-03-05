UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В сети показали обломки взорвавшегося космического корабля Маска

Автор: Владимир Костырин

Прототип межпланетного корабля Starship для полета на Марс американской космической компании SpaceX Илона Маска после своего запуска 4 марта совершил успешную посадку, однако через несколько мину взорвался.

Обломки корабля после испытаний показали NASASpaceflight в Twitter.

Отметим, что эту успешную посадку Starship смог совершить с третьей попытки - до этого два корабля разбились.

Как заявили в SpaceX, после удачных испытаний произошла "быстрая незапланированная разборка" Starship SN10. Также в компании показали его обломки.

Обломки корабля Starship SN10 после посадки и взрыва (фото: twitter.com/BocaChicaGal)

Маск никак не отреагировал на взрыв космического челнока в конце испытания, но отметил удачную посадку.

Видео: Приземление и взрыв космического корабля SpaceX Starship SN10

Разработанный компанией Илона Маска корабль Starship предназначен для полетов на Марс и Луну. Он рассчитан на 100 астронавтов.

Видео: Обломки Starship SN10 после взрыва

Видео: Обломки Starship SN10 после взрыва

Прототип корабля Starship тестировали на пусковом комплексе SpaceX у города Бока Чика (штат Техас).

Обломки корабля Starship SN10 после посадки и взрыва (фото: twitter.com/BocaChicaGal)

Напомним, 3 марта SpaceX не смогла провести испытания корабля Starship. После завершения обратного отсчета двигатели корабля выпустили большое облако дыма, но пламя не было и ракета осталась на месте.

Также мы писали о том, что 9-й и 8-й прототипы Starship потерпели крушение во время посадки.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины космический корабльSpaceX
Читайте также
Украина в космосе. Что известно о запуске спутника "Сич" и при чем здесь Илон Маск
SpaceX согласилась запустить украинский спутник. В Раде назвали стоимость услуги
Прогноз погоды