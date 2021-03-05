В сети показали обломки взорвавшегося космического корабля Маска

Прототип межпланетного корабля Starship для полета на Марс американской космической компании SpaceX Илона Маска после своего запуска 4 марта совершил успешную посадку, однако через несколько мину взорвался.
Обломки корабля после испытаний показали NASASpaceflight в Twitter.
Отметим, что эту успешную посадку Starship смог совершить с третьей попытки - до этого два корабля разбились.
Как заявили в SpaceX, после удачных испытаний произошла "быстрая незапланированная разборка" Starship SN10. Также в компании показали его обломки.
Обломки корабля Starship SN10 после посадки и взрыва (фото: twitter.com/BocaChicaGal)
Маск никак не отреагировал на взрыв космического челнока в конце испытания, но отметил удачную посадку.
Видео: Приземление и взрыв космического корабля SpaceX Starship SN10
Разработанный компанией Илона Маска корабль Starship предназначен для полетов на Марс и Луну. Он рассчитан на 100 астронавтов.
Видео: Обломки Starship SN10 после взрыва
Видео: Обломки Starship SN10 после взрыва
Прототип корабля Starship тестировали на пусковом комплексе SpaceX у города Бока Чика (штат Техас).
Обломки корабля Starship SN10 после посадки и взрыва (фото: twitter.com/BocaChicaGal)
Напомним, 3 марта SpaceX не смогла провести испытания корабля Starship. После завершения обратного отсчета двигатели корабля выпустили большое облако дыма, но пламя не было и ракета осталась на месте.
Также мы писали о том, что 9-й и 8-й прототипы Starship потерпели крушение во время посадки.