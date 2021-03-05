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У мережі показали уламки космічного корабля Маска що вибухнув

Автор: Володимир Костирін

Прототип міжпланетного корабля Starship для польоту на Марс американської космічної компанії SpaceX Ілона Маска після свого запуску 4 березня здійснив успішну посадку, проте через кілька хвилин діста вибухнув.

Уламки корабля після випробувань показали NASASpaceflight у Twitter.

Зазначимо, що цю успішну посадку Starship зміг зробити з третьої спроби - перед цим два кораблі розбилися.

Як заявили в SpaceX, після вдалих випробувань сталося "швидке незаплановане розбирання" Starship SN10. Також в компанії показали його уламки.

Уламки корабля Starship SN10 після посадки і вибуху (фото: twitter.com/BocaChicaGal)

Маск ніяк не відреагував на вибух космічного човна в кінці випробування, але відзначив вдалу посадку.

Відео: Приземлення і вибух космічного корабля SpaceX Starship SN10

Розроблений компанією Ілона Маска корабель Starship призначений для польотів на Марс і Місяць. Він розрахований на 100 астронавтів.

Відео: Уламки Starship SN10 після вибуху

Відео: Уламки Starship SN10 після вибуху

Прототип корабля Starship тестували на пусковому комплексі SpaceX у міста Бока Чіка (штат Техас).

Уламки корабля Starship SN10 після посадки і вибуху (фото: twitter.com/BocaChicaGal)

Нагадаємо, 3 березня SpaceX не змогла провести випробування корабля Starship. Після завершення зворотного відліку двигуни корабля випустили велику хмару диму, але полум'я не було і ракета залишилася на місці.

Також ми писали про те, що 9-й і 8-й прототипи Starship зазнали аварії під час посадки.

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