У мережі показали уламки космічного корабля Маска що вибухнув

Прототип міжпланетного корабля Starship для польоту на Марс американської космічної компанії SpaceX Ілона Маска після свого запуску 4 березня здійснив успішну посадку, проте через кілька хвилин діста вибухнув.
Уламки корабля після випробувань показали NASASpaceflight у Twitter.
Зазначимо, що цю успішну посадку Starship зміг зробити з третьої спроби - перед цим два кораблі розбилися.
Як заявили в SpaceX, після вдалих випробувань сталося "швидке незаплановане розбирання" Starship SN10. Також в компанії показали його уламки.
Уламки корабля Starship SN10 після посадки і вибуху (фото: twitter.com/BocaChicaGal)
Маск ніяк не відреагував на вибух космічного човна в кінці випробування, але відзначив вдалу посадку.
Відео: Приземлення і вибух космічного корабля SpaceX Starship SN10
Розроблений компанією Ілона Маска корабель Starship призначений для польотів на Марс і Місяць. Він розрахований на 100 астронавтів.
Відео: Уламки Starship SN10 після вибуху
Відео: Уламки Starship SN10 після вибуху
Прототип корабля Starship тестували на пусковому комплексі SpaceX у міста Бока Чіка (штат Техас).
Уламки корабля Starship SN10 після посадки і вибуху (фото: twitter.com/BocaChicaGal)
Нагадаємо, 3 березня SpaceX не змогла провести випробування корабля Starship. Після завершення зворотного відліку двигуни корабля випустили велику хмару диму, але полум'я не було і ракета залишилася на місці.
Також ми писали про те, що 9-й і 8-й прототипи Starship зазнали аварії під час посадки.