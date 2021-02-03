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Прототип корабля Spacex разбился при посадке

США, Среда 03 февраля 2021 00:01
Прототип корабля Spacex разбился при посадке
Фото: SN9 (@BocaChicaGal)
Автор: Даша Харченко

Американская частная космическая компания SpaceX, которая принадлежит изобретателю Илону Маску осуществила запуск 9-го прототипа межпланетного многоразового корабля Starship. Он разбился при посадке.

Трансляция велась на странице NASASpaceflight.

SN9 не удалось совершить ключевой маневр перед включением двигателей.

Ранее стало известно, что американская компания SpaceX, которая принадлежит миллиардеру Илону Маску, сегодня планирует вновь протестировать прототип корабля Starship SN9 для будущего полета на Марс. Космический корабль в ходе испытаний должен подняться на 12,5 километров и приземлиться.

Напомним, во время прошлого испытания, которое состоялось в декабре 2020 года, прототип Starship успешно поднялся на нужную высоту, но взорвался во время посадки. Тогда Маск объяснил, что взрыв произошел из-за недостаточного давления в топливном баке.

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