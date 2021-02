Прототип корабля Spacex разбился при посадке

Американская частная космическая компания SpaceX, которая принадлежит изобретателю Илону Маску осуществила запуск 9-го прототипа межпланетного многоразового корабля Starship. Он разбился при посадке.

Трансляция велась на странице NASASpaceflight.

SN9 не удалось совершить ключевой маневр перед включением двигателей.

Nice try, SN9! But didn't hit SN10 or the Tank Farm.



You're next, SN10!



https://t.co/2eJwgJUTLl pic.twitter.com/Eh3Dn6C9M4