В сети показали неизвестную ранее Меган Маркл: впечатляющие снимки

Меган Маркл, до того как стать супругой принца Гарри и герцогиней Сессакской, обрела немалую популярность в США и за пределами родной страны, как сериальная актриса.

Самой известной ролью Меган, является юрист Рэйчел Зейн в юридическо-драматическом телесериале "Форс-мажоры" (Suits), где она исполняла одну из ведущих ролей на протяжении семи сезонов.

Сериал продолжался и без Меган, а на этой неделе ожидается финальный эпизод последнего девятого сезона. "Экранный муж" Меган, актер Патрик Дж. Адамс, сыгравший юриста Майка Росса, поделился неизвестными ранее закулисными снимками, на которых запечатлена и будущая герцогиня Сассекская.

Меган Маркл (фото: instagram.com/halfadams)

Стоит отметить, что на снимках Меган выглядит веселой и беззаботной. Сейчас же ей часто приходится играть навязанную ей роль королевской особы, что не всегда позитивно влияет на ее внешний вид.

Меган Маркл во времена "Форс-мажоров" (фото: instagram.com/halfadams)

Ранее мы писали, что стало известно имя настоящей крестной сына Меган Маркл и принца Гарри.