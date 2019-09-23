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Принц Гарри прилюдно игнорирует Меган Маркл: что произошло

STYLERПерсоны    23.09.2019 - 09:43
Принц Гарри прилюдно игнорирует Меган Маркл: что произошло
Принц Гарри и Меган Маркл (коллаж: РБК-Украина)

Меган Маркл изо всех сил пыталась привлечь внимание Гарри

Меган Маркл и принц Гарри в пятницу, 20 сентября, стали гостями на свадьбе лучшей подруги герцогини - дизайнера Миши Нону. Герцоги Сассекские отправились в Рим, чтобы разделить с друзьями радостное событие на вилле XVII века.

Все бы ничего, но поведение принца Гарри заставило призадуматься экспертов. Так, Джуди Джеймс, специалист по языку тела, утверждает, что принцу Гарри явно было скучно на свадьбе - он игнорировал свою супругу и даже не пытался скрыть это, пишет Express.

Принц Гарри прилюдно игнорирует Меган Маркл: что произошло

Принц Гарри и Меган Маркл (фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

Стоит отметить, что Миша Нону, которая заключила брак с нефтяным магнатом Майклом Хессом, помогала Меган Маркл в разработке капсульной коллекции в коллаборации с демократической маркой Marks and Spencer.

Эксперт по языку тела говорит, что Гарри явно было скучно в компании своей супруги.

"Он выглядит скучающим и далеким, и она пытается привлечь его внимание", - говорит Джуди Джеймс.

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