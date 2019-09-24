У мережі показали невідому раніше Меган Маркл: вражаючі знімки

Меган Маркл, до того як стати дружиною принца Гаррі і герцогинею Сессекською, здобула чималу популярність в США і за межами рідної країни, як серіальна актриса.

Найвідомішою роллю Меган, є юрист Рейчел Зейн в юридично-драматичному телесеріалі "Форс-мажори" (Suits), де вона виконувала одну з провідних ролей протягом семи сезонів.

Серіал продовжувався і без Меган, а на цьому тижні очікується фінальний епізод останнього дев'ятого сезону. "Екранний чоловік" Меган, актор Патрік Дж. Адамс, який зіграв юриста Майка Росса, поділився невідомими раніше закулісними знімками, на яких зображена і майбутня герцогиня Сассекська.

Меган Маркл (фото: instagram.com/halfadams)

Варто відзначити, що на знімках Меган виглядає веселою і безтурботною. Зараз же їй часто доводиться грати нав'язану їй роль королівської особи, що не завжди позитивно впливає на її зовнішній вигляд.

Меган Маркл у часи "Форс-мажорів" (фото: instagram.com/halfadams)

Раніше ми писали, що стало відоме ім'я справжньої хресної сина Меган Маркл і принца Гаррі.