В сети показали донецкий дом Ахметова: лезть туда не хочется (видео)

Дом Рината Ахметова попал в поле зрения донецкого блогера, который навестил бывшую резиденцию украинского олигарха. Кроме того, он показал бывший дом матери Ахметова и школу, где учился олигарх.

Блогер прошелся возле дома Ахметова и рассказал, что лезть туда не хочется, поскольку ворота вокруг дома и забор выглядят неприступно. Мужчина просто прошелся вокруг резиденции Ахметова и рассказал, что попасть внутрь просто невозможно.

После дома Ахметова он прогулялся с камерой по окраине Донецка, где в поселке Северном находится другой значимый для Рината дом – это дом, где ранее проживала мать олигарха.

Дом Ахметова в Донецке (видео: YouTube)

Блогер рассказал, что ранее возле дома матери олигарха находилась охрана, но сейчас ее нет и судя по всему в доме уже никто не живет. После этого мужчина отправился к школе № 63, в которой раньше учился Ахметов.

Школу реконструировали перед Евро-2012, и сейчас она выглядит очень хорошо. На территории учебного заведения находится поле для тенниса и мини футбола, дорожки выложены плиткой. А само здание обнесено высоким железным забором.

Возле школы также находится современное футбольное поле для школьников с искусственным покрытием.

Напомним, что ранее в сети появились новые фото и видео роскошного дворца Ахметова под Киевом. По словам СМИ, большой особняк на площади 12 тысяч квадратных метров построен на средства, полученные от реализации схемы "Роттердам+".