Появились новые фото и видео роскошного дворца Ахметова под Киевом

Дворец Ахметова под Киевом (коллаж РБК-Украина)

По документам, дворец Ахметова под Киевом числится как реабилитационный оздоровительный комплекс

Ринат Ахметов построил себе роскошный дворец в 35 км от Киева. Об этом говорится в сюжете Bihus.info.

По словам журналистов, огромный шикарный особняк на площади 12 тысяч квадратных метров построен на средства, полученные от реализации схемы "Роттердам+".

"Ахметов - президент футбольного клуба "Шахтер". А на этой земле под Киевом поместилось бы 20 футбольных полей, на которых "Шахтер" мог бы играть. За время внедрения коррупционной формулы, которая вытащила из наших карманов миллиарды гривен, Ахметов почти достроил свой Версаль", - говорит автор сюжета.

Дворец Ахметова под Киевом (скриншот)

"19 млрд грн - это сумма убытков по версии НАБУ и САП через схему "Роттердам +", на которой зарабатывали компании самого богатого украинца Рината Ахметова. 12 000 квадратных метров - это площадь целого каскада домов и огромного дворца в 35-ти километрах от Киева, который строят для Ахметова. Поэтому пока антикоррупционные органы раздают подозрения фигурантам схемы - дела Ахметова идут вверх", - говорится в аннотации к видео.

Дворец Ахметова под Киевом (скриншот)

На видео показан дворец Ахметова посреди 25 гектаров леса, хорошо видно ландшафтный дизайн. На территории, огражденной забором, расположилось несколько зданий, несколько гаражей, дорожки, беседки, штучные озера. А в центре всей этой роскоши - симметричный дворец. Впрочем, строительство на этой земле еще продолжается.

Дворец Ахметова под Киевом (скриншот)

Также журналисты сравнили этот "парад роскоши" с Межигорьем, где обитал когда-то президент-беглец Виктор Янукович, домами Юрия Иванющенко (Енакиевского), Виктора Медведчука и других. К слову, дворец Иванющенко выглядит даже круче, чем у Ахветова. Но, так как первый находится в розыске, то его журналисты в топ владельцев самых "королевских" особняков не включили.

Дворец Ахметова под Киевом (скриншот)

Добавим, что земля, на которой построен особняк Ахметова, принадлежит компании бизнесмена, а сам дворец по документам проходит как реабилитационный оздоровительный комплекс.

Дворец Ахметова под Киевом

К слову, раньше журналисты уже показывали дворец Ахметова. Весной 2017 года появились первые кадры роскошного особняка бизнесмена. При этом, отснять материал команде "Слідство.Інфо" удалось только со второй попытки, так как в первый раз по журналистам открыли огонь охранники.

Після обстрілу нашої знімальної групи, Максим Опанасенко повернувся на місце події і докладно відзняв на відео новий маєток Рината Ахметова. Власне, за документами це не маєток зовсім....За документами цей палац оформлений як..."заклад охорони здоров'я та соціальної допомоги". Напевне, Ринат Ахметов побудував його для відпочинку шахтарів, які працюють на його підприємствах. Саме тому тут охорона, не кваплячись, стріляє по журналістах. Щоб ніхто не турбував простих гірників з Донбасу. Дякуємо за лайк та репост. Опубліковано Слідство.Інфо Четвер, 20 квітня 2017 р.

Дворец Ахметова в 2017 году (видео: facebook.com/slidstvo.info)

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