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В сети началась "трансляция" полета Санта-Клауса

Автор: Роман Мирончук

В сети началось традиционная "онлайн-трансляция" вымышленного полета Санта-Клауса. Данные о "координатах" Санты отображает в реальном времени сервис аэронавигации Flightradar.

В онлайн-режиме показывается движение саней Санта-Клауса от его резиденции на Северном полюсе.

Стоит отметить, что "трансляцию" полета Санта-Клауса также ведет сайт NORAD Tracks Santa. При этом данную традицию начало командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

Ожидается, что над Украиной Санта-Клаус будет пролетать сегодня, 24 декабря, около 21:00-22:00.

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Напомним, что главная туристическая локация на Рождество и Новый год - Лапландия - готовится встречать туристов и в условиях пандемии. Туристические компании надеются, что резиденция Санта-Клауса в Финляндии сможет спасти зимний курортный сезон.

При этом туристам разрешено находиться в Лапландии 72 часа без необходимости проходить карантин. Турфирмы говорят о том, что посетить Лапландию в этом году намерены много отдыхающих.

Недельный тур на двоих без экскурсий и питания в Лапландии обычно стоит минимум 1400 евро. С экскурсиями и питанием недельный отдых в Лапландии обходится в 2500 евро.

Ранее в США двое полицейских задерживали злоумышленников в нарядах Санта-Клауса и эльфа.

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