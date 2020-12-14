ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В США двое полицейских задерживали злоумышленников в нарядах Санта-Клауса и эльфа

США, Понедельник 14 декабря 2020 07:51
В США двое полицейских задерживали злоумышленников в нарядах Санта-Клауса и эльфа
Фото: полиция в костюмах (.facebook.com/RiversidePD)
Автор: Даша Харченко

В городе Риверсайд, американский штат Калифорния, двое полицейских в костюмах Санта-Клауса и эльфа провели спецоперацию "вмешательство Санты". Таким образом они задерживали мелких воров.

Об этом сообщает полиции города в Facebook.

Полицейские дежурили возле местного торгового центра. Сначала они задержали женщину, которая вышла из магазина, не заплатив за товар. Затем они задержали мужчину, который украл конструкторы Lego на сумму 1000 долларов.

Затем им удалось задержать трех мужчин, которые собирались украсть автомобиль Honda CR-V.

"Изменения в законах о преступлениях против собственности, произошедшие в последние годы, способствовали увеличению числа краж и воровства в магазинах", - заявил детектив Эверт Берчян.

Он добавил, что кража товаров на сумму менее 950 долларов - это проступок, который не несет за собой серьезных последствий для злоумышленников.

Напомним, 13 декабря вечером в Нью-Йорке неизвестный открыл стрельбу вблизи кафедрального собора Иоанна Богослова. Злоумышленник, который открыл стрельбу возле собора Иоанна Богослова в Нью-Йорке, умер в больнице. Его доставили в больницу после того, как полиция нанесла ему ранение, открыв огонь в ответ.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире Соединенные Штаты Америкиполиция

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь