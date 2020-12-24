В мережі почалася "трансляція" польоту Санта-Клауса

В мережі почалася традиційна "онлайн-трансляція" вигаданого польоту Санта-Клауса. Дані про "координати" Санти показує в реальному часі сервіс аеронавігації Flightradar.

В онлайн-режимі показується рух саней Санта-Клауса від його резиденції на Північному полюсі.

Варто зазначити, що "трансляцію" польоту Санта-Клауса також веде сайт NORAD Tracks Santa. При цьому дану традицію почало командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD).

Очікується, що над Україною Санта-Клаус буде пролітати сьогодні, 24 грудня, близько 21:00-22:00.

Нагадаємо, що головна туристична локація на Різдво і Новий рік - Лапландія - готується зустрічати туристів та в умовах пандемії. Туристичні компанії сподіваються, що резиденція Санта-Клауса у Фінляндії зможе врятувати зимовий курортний сезон.

При цьому туристам дозволено перебувати в Лапландії 72 години без необхідності проходити карантин. Турфірми говорять про те, що відвідати Лапландію в цьому році мають намір багато відпочивальників.

Тижневий тур на двох без екскурсій і харчування в Лапландії зазвичай коштує мінімум 1400 євро. З екскурсіями і харчуванням тижневий відпочинок в Лапландії обходиться у 2500 євро.

Раніше у США двоє поліцейських затримували зловмисників в костюмах Санта-Клауса і ельфа.