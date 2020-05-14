В сеть слили личные данные миллионов украинцев: эксперт дал важные советы

Мошенники слили базу данных украинцев (иллюстративное фото: freepik.com)

Эксперт по кибербезопасности дал рекомендации, как не стать жертвой мошенников

После утечки личных данных украинцев и громкого скандала с продажей злоумышленниками этих сведений в сети с помощью Telegram-бота перед гражданами снова остро встал вопрос кибербезопасности.

В администрации мобильного приложения "Дия" уже заверили, что не причастны к такому взлому и сливе информации о пользователях их сервиса, а вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что СБУ уже начала следственные действия по этому инциденту.

В то же время эксперты по кибербезопасности предупреждают, что такие утечки пора воспринимать как данность.

По словам главы организации "Электронная демократия" Владимира Фленца в эфире канала "Украина 24", обнаружение мошенников - это хорошо, но вот публикация личных данных украинцев: номера паспортов, регистрация по месту жительства, информация из госреестров, пароли соцсетей, информация о водительских удостоверениях уже произошла и информация - в интернете.

Специалист дал ряд советов гражданам, как обезопасить себя от киберпреступников и минимизировать риски в дальнейшем. А главное - как уже сейчас пострадавшие смогут защитить себя от произошедшего "слива".

"Если закроют один Telegram-канал - это не значит, что завтра не откроют другой. И если к вам или вашим знакомым кто-то будет обращаться и цитировать эти документы, уже нельзя быть уверенным, что это к вам звонят из банка или из правоохранительных органов и тому подобное. То есть возможность мошенникам позвонить пожилой женщине, напугать ее банковскими данными или тем, что внука арестовали и тому подобное - эта возможность резко увеличилось", - сказал Фленц.

Эксперт настоятельно рекомендует в целях безопасности периодически менять пароли и призывает не ограничиваться одним для электронной почты, социальной сети и банковского аккаунта.

"Менять их и определять степень сложности нужно, исходя из риска: банковские аккаунты желательно менять раз в год и делать их сложными с большими и маленькими буквами, цифрами", - отметил он.

Также важно время от времени проверять, как обстоят дела с регистрацией имущества в реестрах.

"Нет ли по вам производства, как по злостному неплательщику кредита какого-то, который вы не брали", - подчеркнул эксперт.

Ранее мы писали о том, что в апреле в Telegram были обнаружены два бота, которые торговали данными украинцев. За деньги по телефонному номеру можно было узнать ФИО пользователя, дату рождения, серию и номер паспорта, прописку и ИНН.

Автор: Владимир Костырин