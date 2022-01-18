В сеть слили коды, которые помогут разблокировать "секретный" список фильмов от Netflix

"Секретные" коды Netflix

Так, в сети поделилась простым способом сэкономить время во время выбора фильма или шоу. Опубликовали руководство по "секретным" кодам, которое позволит вам быстро сузить поиск Netflix.

Netflix

Все, что вам нужно сделать, это определить, какой жанр фильма или программы вы хотите посмотреть, и запустить компьютер.

Далее вы вводите URL-адрес Netflix в веб-браузер, выбираете код для определенного жанра и добавить его в конец URL-адреса. Например, (www.netflix.com/browse/genre/xxx).

Когда вы нажимаете клавишу Enter, то попадаете в Netflix, и просматриваете фильмы только в этой категории.

"Секретный" список кодов от Netflix (mirror)

Кроме того, коды могут привести вас к некоторым очень конкретным местам, например, обычно вы можете просто пересматривать категорию драмы, теперь вы можете сузить ее, чтобы посмотреть драмы в зале суда (528582748) или драмы по мотивам книг (4961).

Отметим, что количество собранных кодов стало огромным. К тому же содержимое было разделено на десятки тысяч различных микрожанров.

Держите самые интересные, на наш взгляд, категории: