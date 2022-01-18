У мережу злили коди, які допоможуть розблокувати "секретний" список фільмів від Netflix

"Секретні" коди Netflix

Так, у мережі поділилася простим способом заощадити час під час вибору фільму чи шоу. Опублікували посібник із "секретних" кодів, який дозволить вам швидко звузити пошук Netflix.

Netflix

Все, що вам потрібно зробити, це визначити, який жанр фільму чи програми ви хочете подивитися, і запустити комп’ютер.

Далі ви вводите URL-адресу Netflix у веббраузер, вибираєте код для певного жанру та додаєте його в кінець URL-адреси. Наприклад, (www.netflix.com/browse/genre/xxx).

Коли ви натискаєте клавішу Enter, то потрапляєте в Netflix, і переглядаєте фільми лише в цієї категорії.

"Секретний" список кодів від Netflix (mirror)

Окрім того, коди можуть привести вас до деяких дуже конкретних місць, наприклад, зазвичай ви можете просто переглядати категорію драми, тепер ви можете звузити її, щоб переглянути драми в залі суду (528582748) або драми за мотивами книг (4961).

Зазначимо, що кількість зібраних кодів стала величезною. До того ж вміст було розділено на десятки тисяч різних мікрожанрів.

Тримайте найцікавіші, на наш погляд, категорії: