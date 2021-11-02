Netflix анонсировал запуск игр в мобильном приложении
Стриминговый сервис Netflix анонсировал запуск игр в мобильном приложении. Услуга станет доступной в ближайшее время.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение украинского подразделения Netflix.
"Вскоре Netflix Игры начнут появляться в мобильном приложении Netflix", - говорится в сообщении.
Сначала новый раздел начнет появляться у пользователей с Android. А позже игры появятся и на iOS.
Let the Games Begin— Netflix Geeked (@NetflixGeeked) November 2, 2021
Tomorrow, Netflix Games will start rolling out on the Netflix mobile app. First on Android, with iOS on the way.
It’s early days, but we’re excited to start bringing you exclusive games, with no ads, no additional fees and no in-app purchases. pic.twitter.com/ofNGF4b8At
Напомним, еще в июле сообщалось, что Netflix планирует добавить в свою подписку видеоигры.
Кроме того, Netflix приобрел студию по разработке инди-игр Night School Studios, наиболее известного своей дебютной игрой Oxenfree.