В сеть слили коды, которые помогут разблокировать "секретный" список фильмов от Netflix
На стриминговом сервисе Netflix большой выбор фильмов и сериалов. Поэтому люди часами не могут определиться, что посмотреть. Однако, один простой трюк поможет это сделать гораздо быстрее.
Об этом пишет Mirror.
"Секретные" коды Netflix
Так, в сети поделилась простым способом сэкономить время во время выбора фильма или шоу. Опубликовали руководство по "секретным" кодам, которое позволит вам быстро сузить поиск Netflix.
Я известно, на сайте Netflix вы не найдете никаких категорий, ведь они не представлены в навигации. Поэтому в Netflix есть "секретные" коды, которые позволяют классифицировать фильмы и сериалы, чтобы дать вам рекомендации. Эти коды можно использовать для перехода непосредственно к категории.
Все, что вам нужно сделать, это определить, какой жанр фильма или программы вы хотите посмотреть, и запустить компьютер.
Далее вы вводите URL-адрес Netflix в веб-браузер, выбираете код для определенного жанра и добавить его в конец URL-адреса. Например, (www.netflix.com/browse/genre/xxx).
Когда вы нажимаете клавишу Enter, то попадаете в Netflix, и просматриваете фильмы только в этой категории.
"Секретный" список кодов от Netflix (mirror)
Кроме того, коды могут привести вас к некоторым очень конкретным местам, например, обычно вы можете просто пересматривать категорию драмы, теперь вы можете сузить ее, чтобы посмотреть драмы в зале суда (528582748) или драмы по мотивам книг (4961).
Отметим, что количество собранных кодов стало огромным. К тому же содержимое было разделено на десятки тысяч различных микрожанров.
Держите самые интересные, на наш взгляд, категории:
- биографические документальные фильмы (код 3652);
- исторические документальные фильмы (5349);
- биографические драмы (3179);
- британские фильмы (10757);
- экстремальные фильмы (11079);
- классические романтические фильмы (31273);
- культовые фильмы ужасов (10944);
- аниме комедии (9302);
- романтические комедии (5475);
- классические комедии (31694);
- боевики и происшествия (9584);
- политические документальные фильмы (7018);
- религиозные документальные фильмы (10005);
- социально-тематические драмы (3947);
- иностранные драмы (2150).
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