В сеть слили коды, которые помогут разблокировать "секретный" список фильмов от Netflix

На стриминговом сервисе Netflix большой выбор фильмов и сериалов. Поэтому люди часами не могут определиться, что посмотреть. Однако, один простой трюк поможет это сделать гораздо быстрее.

"Секретные" коды Netflix

Так, в сети поделилась простым способом сэкономить время во время выбора фильма или шоу. Опубликовали руководство по "секретным" кодам, которое позволит вам быстро сузить поиск Netflix.

Я известно, на сайте Netflix вы не найдете никаких категорий, ведь они не представлены в навигации. Поэтому в Netflix есть "секретные" коды, которые позволяют классифицировать фильмы и сериалы, чтобы дать вам рекомендации. Эти коды можно использовать для перехода непосредственно к категории.

Все, что вам нужно сделать, это определить, какой жанр фильма или программы вы хотите посмотреть, и запустить компьютер.

Далее вы вводите URL-адрес Netflix в веб-браузер, выбираете код для определенного жанра и добавить его в конец URL-адреса. Например, (www.netflix.com/browse/genre/xxx).

Когда вы нажимаете клавишу Enter, то попадаете в Netflix, и просматриваете фильмы только в этой категории.

"Секретный" список кодов от Netflix (mirror)

Кроме того, коды могут привести вас к некоторым очень конкретным местам, например, обычно вы можете просто пересматривать категорию драмы, теперь вы можете сузить ее, чтобы посмотреть драмы в зале суда (528582748) или драмы по мотивам книг (4961).

Отметим, что количество собранных кодов стало огромным. К тому же содержимое было разделено на десятки тысяч различных микрожанров.

Держите самые интересные, на наш взгляд, категории: