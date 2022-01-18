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В сеть слили коды, которые помогут разблокировать "секретный" список фильмов от Netflix

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Вторник 18 января 2022 18:40
В сеть слили коды, которые помогут разблокировать "секретный" список фильмов от Netflix "Секретные" коды Netflix (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

На стриминговом сервисе Netflix большой выбор фильмов и сериалов. Поэтому люди часами не могут определиться, что посмотреть. Однако, один простой трюк поможет это сделать гораздо быстрее.

Об этом пишет Mirror.

"Секретные" коды Netflix

Так, в сети поделилась простым способом сэкономить время во время выбора фильма или шоу. Опубликовали руководство по "секретным" кодам, которое позволит вам быстро сузить поиск Netflix.

Я известно, на сайте Netflix вы не найдете никаких категорий, ведь они не представлены в навигации. Поэтому в Netflix есть "секретные" коды, которые позволяют классифицировать фильмы и сериалы, чтобы дать вам рекомендации. Эти коды можно использовать для перехода непосредственно к категории.

Все, что вам нужно сделать, это определить, какой жанр фильма или программы вы хотите посмотреть, и запустить компьютер.

Далее вы вводите URL-адрес Netflix в веб-браузер, выбираете код для определенного жанра и добавить его в конец URL-адреса. Например, (www.netflix.com/browse/genre/xxx).

Когда вы нажимаете клавишу Enter, то попадаете в Netflix, и просматриваете фильмы только в этой категории.

В сеть слили коды, которые помогут разблокировать &quot;секретный&quot; список фильмов от Netflix"Секретный" список кодов от Netflix (mirror)

Кроме того, коды могут привести вас к некоторым очень конкретным местам, например, обычно вы можете просто пересматривать категорию драмы, теперь вы можете сузить ее, чтобы посмотреть драмы в зале суда (528582748) или драмы по мотивам книг (4961).

Отметим, что количество собранных кодов стало огромным. К тому же содержимое было разделено на десятки тысяч различных микрожанров.

Держите самые интересные, на наш взгляд, категории:

  • биографические документальные фильмы (код 3652);
  • исторические документальные фильмы (5349);
  • биографические драмы (3179);
  • британские фильмы (10757);
  • экстремальные фильмы (11079);
  • классические романтические фильмы (31273);
  • культовые фильмы ужасов (10944);
  • аниме комедии (9302);
  • романтические комедии (5475);
  • классические комедии (31694);
  • боевики и происшествия (9584);
  • политические документальные фильмы (7018);
  • религиозные документальные фильмы (10005);
  • социально-тематические драмы (3947);
  • иностранные драмы (2150).

Ранее мы сообщали, что новый сериал побил рекорд "Игры в кальмара" на Netflix.

Также мы писали, что Netflix анонсировал запуск игр в мобильном приложении.

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