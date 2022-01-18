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У мережу злили коди, які допоможуть розблокувати "секретний" список фільмів від Netflix

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Вівторок 18 січня 2022 18:40
У мережу злили коди, які допоможуть розблокувати "секретний" список фільмів від Netflix "Секретні" коди Netflix (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

На стрімінговому сервісі Netflix великий вибір фільмів та серіалів. Тому люди годинами не можуть визначитись, що переглянути. Однак, один простий трюк допоможе це зробити набагато швидше.

Про це пише Mirror.

"Секретні" коди Netflix

Так, у мережі поділилася простим способом заощадити час під час вибору фільму чи шоу. Опублікували посібник із "секретних" кодів, який дозволить вам швидко звузити пошук Netflix.

Я відомо, на сайті Netflix ви не знайдете жодних категорій, адже вони не представлені в навігації. Тому у Netflix є "секретні" коди, які дозволяють класифікувати фільми та серіали, щоб надати вам рекомендації. Ці коди можна використовувати для переходу безпосередньо до категорії.

Все, що вам потрібно зробити, це визначити, який жанр фільму чи програми ви хочете подивитися, і запустити комп’ютер.

Далі ви вводите URL-адресу Netflix у веббраузер, вибираєте код для певного жанру та додаєте його в кінець URL-адреси. Наприклад, (www.netflix.com/browse/genre/xxx).

Коли ви натискаєте клавішу Enter, то потрапляєте в Netflix, і переглядаєте фільми лише в цієї категорії.

У мережу злили коди, які допоможуть розблокувати &quot;секретний&quot; список фільмів від Netflix"Секретний" список кодів від Netflix (mirror)

Окрім того, коди можуть привести вас до деяких дуже конкретних місць, наприклад, зазвичай ви можете просто переглядати категорію драми, тепер ви можете звузити її, щоб переглянути драми в залі суду (528582748) або драми за мотивами книг (4961).

Зазначимо, що кількість зібраних кодів стала величезною. До того ж вміст було розділено на десятки тисяч різних мікрожанрів.

Тримайте найцікавіші, на наш погляд, категорії:

  • біографічні документальні фільми (код 3652);
  • історичні документальні фільми (5349);
  • біографічні драми (3179);
  • британські фільми (10757);
  • екстримальні фільми (11079);
  • класичні романтичні фільми (31273);
  • культові фільми жахів (10944);
  • аніме комедії (9302);
  • романтичні комедії (5475);
  • класичні комедії (31694);
  • бойовики та пригоди (9584);
  • політичні документальні фільми (7018);
  • релігійні документальні фільми (10005);
  • соціально-тематичні драми (3947);
  • іноземні драии (2150).

Раніше ми повідомляли, що новий серіал побив рекорд "Гри в кальмара" на Netflix.

Також ми писали, що Netflix анонсував запуск ігор в мобільному додатку.

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