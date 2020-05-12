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У мережу злили базу даних 26 млн водійських посвідчень українців: що кажуть у "Дії"

STYLERЖиття    12.05.2020 - 15:44
У мережу злили базу даних 26 млн водійських посвідчень українців: що кажуть у "Дії"
Дані водійських посвідчень українців злили в мережу (фото: pixabay.com)

У мережі з'явилися боти, які торгують даними українців

Дані українців потрапили до рук зловмисників, які з допомогою ботів продають інформацію в Telegram. Крім того, один з ботів злив базу даних, в якій було 26 мільйонів водійських посвідчень. Після інциденту в мережі почали говорити про те, що дані українців взяті з програми "Дія".

У "Дії" заявили, що в мережі поширюють фейки і інформація про те, що до витоку бази даних українців причетна "Дія" не відповідає дійсності. У "Дії" зазначили, що у них немає бази даних користувачів мобільного додатку, і вони не накопичують таку інформацію.

Крім того, оскільки інформація, яка доступна у боті, у сотні разів перевищує ту, з якою працює "Дія". Бот також використовує старі бази даних, які вже кілька років "гуляють" в даркнеті. Йдеться про базу ПриватБанку, а також інших приватних баз даних. Наприклад, в боті доступні паролі ВКонтакте і Linkedin.

У мережу злили базу даних 26 млн водійських посвідчень українців: що кажуть у &quot;Дії&quot;

Скріншот з Facebook

Варто зазначити, що за словами віце-прем'єра - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, Служба безпеки України вже розпочала слідчі дії з цього інциденту.

У Міністерстві цифрової трансформації України закликали бути уважними, оскільки, люди, намагаючись знайти інформацію про себе в різних нелегальних ботах, самі надають шахраям свої персональні дані.

Нагадаємо, що у квітні в Telegram були виявлені два бота, які торгували даними українців. За гроші за телефонним номером можна було дізнатися ПІБ користувача, дату народження, серію і номер паспорта, прописку та ІПН.

Теги Новини України персональные данныемошенничество
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