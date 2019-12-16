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Сестра Брежнєвої з новим чоловіком: екс-дружина Цекало сходила в РАЦС (фото)

STYLERПерсони    16.12.2019 - 10:12
Сестра Брежнєвої з новим чоловіком: екс-дружина Цекало сходила в РАЦС (фото)
Вікторія Галушка і Олександр Цекало (фото: pinterest.fr)

Колишня дружина Олександра Цекало Вікторія Галушка заінтригувала знімком під РАЦСом

Сестра Віри Брежнєвої Вікторія Галушка сходила в київський РАЦС з чоловіком, особу якого вона вирішила приховати. Після розлучення з Олександром Цекало минуло більше року. І якщо Цекало вже встиг закрутити роман з довгоногою брюнеткою, то покинута ним дружина своє особисте життя не афішувала.

Але нещодавно в соцмережах з'явився знімок, на якому щаслива Вікторія Галушка стоїть під входом в Солом'янський РАЦС в Києві в обіймах чоловіка, обличчя якого приховано смайликом.

Шанувальники відразу ж припустили, що Вікторія після розлучення з Цекало знайшла нове щастя і скоро готується піти під вінець. Але ні сама Вікторія, ні її зіркова сестра, поки не дають коментарів, ще більше інтригуючи підписників.

Сестра Брежнєвої з новим чоловіком: екс-дружина Цекало сходила в РАЦС (фото)

Сестра Віри Брежнєвої Вікторія Галушка сходила в РАЦС (фото: instagram.com/galushkat)

Зазначимо, що Вікторія і раніше не була публічною особою. 34-річна екс-дружина Цекало під час шлюбу з шоуменом рідко з'являлася на світських заходах.

Та й роман з Цекало вони не афішували, а їхнє весілля в 2008 році було досить скромним. На церемонії тоді були присутні лише найближчі пари. У Вікторії Галушки та Олександра Цекало народилося двоє дітей - Олександра і Михайло, але після десяти років шлюбу вони розлучилися.

На початку 2019 року Олександра Цекало застали в Італії в обіймах таємничої брюнетки. Пізніше шоумен підтвердив, що розлучився з сестрою Брежнєвої і навіть висловився про намір одружитися з новою коханою Дариною Ервін.

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