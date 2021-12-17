Что съесть, чтобы избавиться от запаха чеснока изо рта: эти продукты точно помогут

Отмечается, что свежий чеснок содержит вещество Алиин, молекулы которой превращаются в Аллицин именно в тот момент, когда нарушается целостность зубчика. Последнее вещество придает ему этот всем узнаваемый аромат.

Мало того, она дальше продолжает распадаться, в результате чего появляется "чесночное дыхание". Соответственно, если разрушить эти "пахучие" соединения, то исчезнет и сам запах.

Поэтому лучше всего с этим справляется горячие листья салата. Кроме того, этот продукт должен быть в вашем рационе после "чесночного" обеда или ужина.

Как избавиться от запаха чеснока изо рта (pexels)

К тому же "чесночного дыхания" помогут избавиться листья мяты, печеные или сырые яблоки и сырой салат. Если этого у вас нет под руками, то можно еще выпить молока. Все потому, молочные жиры не только избавиться источник запаха, но и вымывают изо рта мелкие остатки чеснока.

После чесночных блюд также можно предпочесть чай, а не кофе, так больше шансов иметь свежее дыхание.