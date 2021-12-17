Що з'їсти, аби позбутися запаху часнику з рота: ці продукти точно допоможуть

Зазначається, що свіжий часник містить речовину Аліїн, молекули якої перетворюються на Аліцин саме у той момент, коли порушується цілісність зубчика. Остання речовина надає йому цей усім впізнаваний аромат.

Мало того, вона далі продовжує розпадатися, у результаті чого з'являється "часниковий подих". Відповідно, якщо зруйнувати ці "пахучі" сполуки, то зникне й сам запах.

Тому найкраще з цим справляється гаряче листя салату. Окрім того, цей продукт має бути у вашому раціоні після "часникового" обіду чи вечері.

Як позбутися запаху часнику з роту (pexels)

До того ж "часникового подиху" допоможуть позбутися листя м'яти, печені або сирі яблука та сирий салат. Якщо цього у вас немає під руками, то можна ще випити молока. Все тому, молочні жири не лише позбутися джерело запаху, а й вимивають із рота дрібні залишки часнику.

Після часникових страв також можна віддати перевагу чаю, а не каві, так більше шансів мати свіже дихання.