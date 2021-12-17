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Что съесть, чтобы избавиться от запаха чеснока изо рта: эти продукты точно помогут

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Пятница 17 декабря 2021 09:43
Что съесть, чтобы избавиться от запаха чеснока изо рта: эти продукты точно помогут Как избавиться от чесночного запаха изо рта (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Чеснок добавляет пикантности блюдам, помогает в профилактике простуды и может нормализовать обмен веществ. Однако большинство людей избегают потребления этого продукта именно из-за запаха, который он оставляет после себя. Однако, есть несколько продуктов, которые способны практически нейтрализовать этот неприятный привкус.

Об этом пишет Journal of Food Science.

Отмечается, что свежий чеснок содержит вещество Алиин, молекулы которой превращаются в Аллицин именно в тот момент, когда нарушается целостность зубчика. Последнее вещество придает ему этот всем узнаваемый аромат.

Мало того, она дальше продолжает распадаться, в результате чего появляется "чесночное дыхание". Соответственно, если разрушить эти "пахучие" соединения, то исчезнет и сам запах.

Поэтому лучше всего с этим справляется горячие листья салата. Кроме того, этот продукт должен быть в вашем рационе после "чесночного" обеда или ужина.

Что съесть, чтобы избавиться от запаха чеснока изо рта: эти продукты точно помогутКак избавиться от запаха чеснока изо рта (pexels)

К тому же "чесночного дыхания" помогут избавиться листья мяты, печеные или сырые яблоки и сырой салат. Если этого у вас нет под руками, то можно еще выпить молока. Все потому, молочные жиры не только избавиться источник запаха, но и вымывают изо рта мелкие остатки чеснока.

После чесночных блюд также можно предпочесть чай, а не кофе, так больше шансов иметь свежее дыхание.

Ранее мы сообщали, назван лайфхак, который поможет избавиться от запаха чеснока на деревянной разделочной доске.

Также мы писали, что нутрициолог назвала целебные свойства простых продуктов.

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