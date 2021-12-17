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Що з'їсти, аби позбутися запаху часнику з рота: ці продукти точно допоможуть

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П'ятниця 17 грудня 2021 09:43
Що з'їсти, аби позбутися запаху часнику з рота: ці продукти точно допоможуть Як позбутися часникового запаху з рота (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Часник додає пікантності стравам, допомагає у профілактиці застуди й може нормалізувати обмін речовин. Проте більшість людей уникають споживання цього продукту саме через запах, яких він лишає по собі. Однак, є кілька продуктів, які здатні практично нейтралізувати цей неприємний присмак.

Про це пише Journal of Food Science.

Зазначається, що свіжий часник містить речовину Аліїн, молекули якої перетворюються на Аліцин саме у той момент, коли порушується цілісність зубчика. Остання речовина надає йому цей усім впізнаваний аромат.

Мало того, вона далі продовжує розпадатися, у результаті чого з'являється "часниковий подих". Відповідно, якщо зруйнувати ці "пахучі" сполуки, то зникне й сам запах.

Тому найкраще з цим справляється гаряче листя салату. Окрім того, цей продукт має бути у вашому раціоні після "часникового" обіду чи вечері.

Що з'їсти, аби позбутися запаху часнику з рота: ці продукти точно допоможутьЯк позбутися запаху часнику з роту (pexels)

До того ж "часникового подиху" допоможуть позбутися листя м'яти, печені або сирі яблука та сирий салат. Якщо цього у вас немає під руками, то можна ще випити молока. Все тому, молочні жири не лише позбутися джерело запаху, а й вимивають із рота дрібні залишки часнику.

Після часникових страв також можна віддати перевагу чаю, а не каві, так більше шансів мати свіже дихання.

Раніше ми повідомляли, названий лайфхак, який допоможе позбавитися запаху часнику на дерев'яній обробній дошці.

Також ми писали, що нутриціолог назвала цілющі властивості простих продуктів.

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