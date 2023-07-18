"Серйозна загроза для життя". Українцям розповіли, що категорично не можна робити з тваринами у спеку

Останнім часом температурні стовпчики в Україні сягають позначок вище 30 градусів. У таку спеку варто піклуватися про свій стан, менше перебувати на сонці та пити багато води. Так само потрібно турбуватися й про своїх домашніх улюбленців.
Яка небезпечна звичка господарів може призвести до смерті тварини, розповіли в Telegram-каналі КМДА.
Часто можна помітити, що домашні тварини їздять містом зі своїми господарями в автомобілях. Якщо власнику потрібно на кілька хвилин відійти, чотирилапий друг залишається замкненим в машині.
Однак не варто цього робити.
Навіть кілька хвилин, проведені в таких умовах, є серйозною загрозою для життя та здоров'я тварини. За пів години салон автомобіля, який стоїть під сонцем, нагріється до температури, що на 20 градусів вища за навколишнє середовище.
Терморегуляція тварини не зможе впоратися із таким навантаженням.
Якщо вам все ж потрібно залишити її в авто, слідуйте цим рекомендаціям:
У такому випадку дотримуйтеся цього алгоритму дій:
Адреси муніципальних клінік КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини":
Раніше ми розповідали, який алкоголь найбільш небезпечний у спеку.
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