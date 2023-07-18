"Серйозна загроза для життя". Українцям розповіли, що категорично не можна робити з тваринами у спеку

Не робіть так зі своїми улюбленцями

Часто можна помітити, що домашні тварини їздять містом зі своїми господарями в автомобілях. Якщо власнику потрібно на кілька хвилин відійти, чотирилапий друг залишається замкненим в машині.

Однак не варто цього робити.

Навіть кілька хвилин, проведені в таких умовах, є серйозною загрозою для життя та здоров'я тварини. За пів години салон автомобіля, який стоїть під сонцем, нагріється до температури, що на 20 градусів вища за навколишнє середовище.

Терморегуляція тварини не зможе впоратися із таким навантаженням.

Якщо вам все ж потрібно залишити її в авто, слідуйте цим рекомендаціям:

намагайтеся припаркуватися в тіні

трохи відчиніть вікна, щоб у тварини був доступ до свіжого повітря

залиште улюбленцю воду, якщо він може випити її сам. Якщо ні, напоїть його після свого повернення

за можливості використовуйте спеціальний захист для вікон від сонячних променів

увімкніть кондиціонер, якщо немає можливості прочинити вікна

Що робити, якщо тварина перегрілася

У такому випадку дотримуйтеся цього алгоритму дій:

перенесіть тварину у прохолодне провітрюване місце

змочіть прохолодною водою живіт, подушечки лап, вушні раковини та ділянки під пахвами тварини

якомога швидше зверніться до ветеринара

Адреси муніципальних клінік КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини":