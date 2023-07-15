В Європі 48 градусів тепла. Чи може аномальна спека прийти до України?

В Європі вирує аномальна спека, яку вже прозвали Цербер. Провідні столиці оголосили "червоний" рівень небезпеки та готуються до наступного підвищення - майже 48 градусів за Цельсієм. Але що спричинило таку аномальну літню погоду та чи варто чекати на неї в Україні?

Відповіді на ці запитання шукайте в матеріалі Styler нижче .

Що спричинило спеку в Європі

Нещодавно науковці почали спостерігати на планеті явище Ель-Ніньйо, яке здатне впливати на погоду на значній частині суходолу.

Це означає, що води в східній частині Тихого океану тепліші, ніж зазвичай. Такі зміни можуть посилювати екстремальну погоду.

Проте викладач зі зміни клімату в Університеті Сассекса Мелісса Лазенбі переконана, що на спеку в Європі Ель-Ніньйо вплинути не могло.

"Європа безпосередньо не постраждала від подій Ель-Ніньйо, тому, ймовірно, високий тиск і зміна клімату є головними причинами цієї спеки", - сказала вона в коментарі британському виданню Express.

Викладач систем навколишнього середовища у Відкритому університеті Леслі Мейбон назвав ще один вирішальний критерій.

"Ми не маємо мати жодних сумнівів, що критичною рушійною силою цієї тенденції потепління є викиди вуглекислого газу від спалювання викопного палива", - сказав він.

Водночас неможливо визначити всі чинники та їхні наслідки. Але експерти кажуть, що зміна клімату, безсумнівно, є причиною для розвитку спеки в Європі.

Скільки ще протримається спека

За прогнозами, "Цербер" триватиме приблизно два тижні. Однак Всесвітня метеорологічна організація попереджає, що Ель-Ніньйо може тривати й до кінця року. Ймовірність цього становить 90%.

Тобто високі температури зберігатимуться довше, і через активність Ель-Ніньйо зокрема.

Чи загрожує аномальна спека Україні

Нещодавні прогнози синоптиків не передбачають підвищених температур на території України, хоча показники все ж дещо зміняться.

"Температура липня буде на 1-1,5 градуса вище за норму, а в серпні середньомісячна температура може бути на 2 градуси вищою. Таке загальне спостереження на всю територію країни", - спрогнозувала синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха.

Прогноз погоди на липень 2023 (скриншот: meteoprog.com)

За прогнозами, останній місяць літа також не відрізнятиметься температурними рекордами. На початку серпня стовпчики термометра фіксуватимуть в середньому 28 градусів, а наприкінці - 23.

Разом із тим серпень буде досить посушливим і сонячним.

Прогноз погоди на серпень 2023 (скриншот: meteoprog.com)

Наголошуємо! Прогнози погоди на великі проміжки часу роблять на основі історичних даних за 70 років. Тому згодом вони можуть відрізнятися від реальної погодної картини.