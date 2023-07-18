"Серьезная угроза для жизни". Украинцам рассказали, что категорически нельзя делать с животными в жару

В последнее время температурные столбики в Украине достигают отметок выше 30 градусов. В такую жару следует заботиться о своем состоянии, меньше находиться на солнце и пить много воды. Так же нужно беспокоиться и о своих домашних любимцах.
Какая опасная привычка хозяев может привести к смерти животного, рассказали в Telegram-канале КГГА.
Часто можно заметить, что домашние животные ездят по городу со своими хозяевами в автомобилях. Если владельцу нужно на несколько минут отойти, четырехлапый друг остается запертым в машине.
Однако не стоит этого делать.
Даже несколько минут, проведенные в таких условиях, представляют серьезную угрозу для жизни и здоровья животного. За пол часа салон автомобиля, стоящий под солнцем, нагреется до температуры, которая на 20 градусов выше окружающей среды.
Терморегуляция животного не сможет справиться с такой нагрузкой.
Если вам все же нужно оставить его в авто, следуйте этим рекомендациям:
В таком случае придерживайтесь этого алгоритма действий:
Адреса муниципальных клиник КП "Киевская городская больница ветеринарной медицины":
Раньше мы рассказывали, какой алкоголь наиболее опасен в жару.
Читайте также, готовиться ли украинцам к аномальной жаре, которая накрыла Европу.