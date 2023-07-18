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"Серьезная угроза для жизни". Украинцам рассказали, что категорически нельзя делать с животными в жару

Что нельзя делать животным в жару (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

В последнее время температурные столбики в Украине достигают отметок выше 30 градусов. В такую жару следует заботиться о своем состоянии, меньше находиться на солнце и пить много воды. Так же нужно беспокоиться и о своих домашних любимцах.

Какая опасная привычка хозяев может привести к смерти животного, рассказали в Telegram-канале КГГА.

Не поступайте так со своими питомцами

Часто можно заметить, что домашние животные ездят по городу со своими хозяевами в автомобилях. Если владельцу нужно на несколько минут отойти, четырехлапый друг остается запертым в машине.

Однако не стоит этого делать.

Даже несколько минут, проведенные в таких условиях, представляют серьезную угрозу для жизни и здоровья животного. За пол часа салон автомобиля, стоящий под солнцем, нагреется до температуры, которая на 20 градусов выше окружающей среды.

Терморегуляция животного не сможет справиться с такой нагрузкой.

Если вам все же нужно оставить его в авто, следуйте этим рекомендациям:

  • старайтесь припарковаться в тени
  • немного откройте окна, чтобы у животного был доступ к свежему воздуху
  • оставьте питомцу воду, если он может выпить ее сам. Если нет, напоите его после своего возвращения
  • по возможности используйте специальную защиту для окон от солнечных лучей
  • включите кондиционер, если нет возможности приоткрыть окна

Что делать, если животное перегрелось

В таком случае придерживайтесь этого алгоритма действий:

  • перенесите животное в прохладное проветриваемое место
  • смочите прохладной водой живот, подушечки лап, ушные раковины и участки под мышками животного
  • как можно скорее обратитесь к ветеринару

Адреса муниципальных клиник КП "Киевская городская больница ветеринарной медицины":

  • больница Дарницкого района, ул. Армянская, 29; тел.: 097-563-92-79; 044-366-64-04, 044-563-94-79
  • больница Деснянского района, ул. Электротехническая, 5а, тел.: 063-552-07-76, 044-366-64-01
  • больница Подольского района, ул. Ярославская, 13а, тел.: 063-536-53-37, 044-366-64-05

Раньше мы рассказывали, какой алкоголь наиболее опасен в жару.

Читайте также, готовиться ли украинцам к аномальной жаре, которая накрыла Европу.

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