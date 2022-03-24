Эти сервисы стали в Украине бесплатными или почти бесплатными: список компаний, которые помогают

Пока одни мировые компании колеблются со своим уходом из страны-агрессора России, другие пытаются максимально облегчить жизнь украинцев. Они открывают бесплатный доступ к своим ресурсам, контенту или же устанавливают символическую плату за свои услуги.
Какие компании помогают украинцам в нашей стране и за границей, рассказала Юлия Повх.
Книги
Audible – предоставили шесть бесплатных кредитов на аудиокниги всем подписчикам из Украины.
PocketBook – открыл кредит на 200 гривен. На эту сумму можно загрузить книги бесплатно.
Yakaboo – бесплатный доступ к чтению и прослушиванию книг в приложении.
Фолио – дает возможность скачать любые электронные книги за символическую сумму в 1 гривну с промокодом Book. Деньги идут на благотворительность.
Видавництво Старого Лева – бесплатный доступ к детским книгам. Также на сайте можно купить подарочный сертификат для украинских беженцев.
ТВ и музыка
Megogo – открыли доступ к 34 украинским каналам, некоторым фильмам. Мультфильмы можно смотреть бесплатно всем пользователям при регистрации или авторизации с номера украинских операторов.
Deezer – прослушивание музыки для Украины в бесплатном премиум-доступе сроком на один месяц.
Также бесплатный доступ к телеканалам ТВ и образовательному контенту сделали Vodafon TV, Sweet TV, Kyivstar TV.
Обучение
Busuu – дарит три месяца премиум для изучения иностранных языков (12 доступных)
Drops – год бесплатно премиум для украинцев. После регистрации в течение 48 часов приходит специальный промо-код.
Preply – комиссии с украинцев и репетиторов убрали. Запустили программу поддержки украинцев в изчуении иностранных языков. Можно выбрать язык и варианты изучения.
Ling App – приложение бесплатно для украинцев
uTalk – бесплатный доступ к изучению слов
LingQ – премиум-аккаунт для украинцев с доступом к 24 языкам. Для получения доступа нужно написать в поддержку.
Simple English – набирают группы на бесплатное изучение английского для взрослых и детей.
The Campster – все курсы для украинцев бесплатные
Coursera – бесплатный доступ украинцам ко всем курсам. Нужно подать заявку.
CreoStudy – курс для тех, кто хочет научиться работать на платформе Upwork.
Креативна практика – бесплатный доступ к курсам по дизайну
Humanitarium – бесплатный доступ на один месяц к 12 видеокурсам на тему искусства, дизайне, философии. Промокод: 068-5072
Boosta – бесплатный доступ к 4 digital-курсам
Здоровье
еЗдоровье – бесплатные консультации
HaloDoctor.pl – польская платформа медицинской помощи, есть украинский и английский язык
Doctor Online – бесплатные консультации
Viveo – бесплатные консультации
Onlayn-Likar.com – консультации по телефону, горячая линия с 8 до 20 по номеру: 42 239 20 50.
Синево – в некоторых городах Украине есть возможность сдать жизненноважные анализы бесплатно.
Teplo.app – бесплатные консультации с психологом
Meditopia – бесплатный доступ украинцам к приложению для медитаций
Связь
Kyivstar – 250 гривен на связь в роуминге на один месяц. Доступ к домашнему интернету для тех, кто не пополнил счет, связь – нужно позвонить оператору на 466 и дадут бесплатный доступ.
Vodafon – 1000 минут бесплатно для звонков по Украине, 10 ГБ интернета. Продление тарифа – бесплатно.
Lifecell – 5 ГБ и 30 минут бесплатно по Украине. 1 ГБ и 10 минут – в роуминге.
Viber – 60 минут бесплатно через сервис Viber Out.
Skype – бесплатные звонки с любой платформы
Европейские операторы делают специальные условия для украинцев – от бесплатных sim-карт до бесплатной связи сроком на один месяц. Уточнять нужно на месте.
Финансы
Western Union, Ria Money Transfer, TransferGo, Moneygram, Skrill - не берут оплату за переводы в Украину
PayPal - зашел на украинский рынок и отменяет комиссии
Revolut - упростил открытие карты для украинцев, заказ и доставка физической карты бесплатна (по крайней мере в Польше)
Wise - отменил комиссии украинцам за переводы в гривнах
Авиакомпании
WizzAir - предоставили 100+ тыс. бесплатных билетов
LOT - скидка до 30 до 99% на рейсы
Finnair - предоставляет скидку 95% по промо-коду Ukraine95
Напомним, ранее мы разместили карту заправок, где сейчас можно купить бензин.
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