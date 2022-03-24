Ці сервіси стали в Україні безкоштовними або майже безкоштовними: список компаній, які допомагають

Поки одні світові компанії вагаються зі своїм відходом з країни-агресора Росії, інші намагаються максимально полегшити життя українців. Вони відкривають безкоштовний доступ до своїх ресурсів, контенту або ж встановлюють символічну плату за свої послуги.
Які компанії допомагають українцям в нашій країні та за кордоном, розповіла Юлія Повх.
Книги
Audible - надали шість безкоштовних кредитів на аудіокниги всім передплатникам з України.
PocketBook - відкрив кредит на 200 гривень. На цю суму можна завантажити книги безкоштовно.
Yakaboo - безкоштовний доступ до читання та прослуховування книг у додатку.
Фоліо - дає можливість завантажити будь-які електронні книги за символічну суму в 1 гривню з промокодом Book. Гроші йдуть на благодійність.
Видавництво Старого Лева - безкоштовний доступ до дитячих книг. Також на сайті можна купити подарунковий сертифікат для українських біженців.
ТБ і музика
Megogo - відкрили доступ до 34 українських каналів, деяких фільмів. Мультфільми можна дивитися безкоштовно всім користувачам при реєстрації або авторизації з номера українських операторів.
Deezer - прослуховування музики для України в безкоштовному преміумдоступі строком на один місяць.
Також безкоштовний доступ до телеканалів ТБ і освітнього контенту зробили Vodafon TV, Sweet TV, Kyivstar TV.
Навчання
Busuu - дарує три місяці преміум для вивчення іноземних мов (12 доступних)
Drops - Рік безкоштовно преміум для українців. Після реєстрації протягом 48 годин приходить спеціальний промокод.
Preply - комісії з українців і репетиторів прибрали. Запустили програму підтримки українців у вивченні іноземних мов. Можна вибрати мову і варіанти вивчення.
Ling App - додаток безкоштовно для українців
uTalk - безкоштовний доступ до вивчення слів
LingQ - преміум-аккаунт для українців з доступом до 24 мов. Для отримання доступу потрібно написати на підтримку.
Simple English - набирають групи на безкоштовне вивчення англійської для дорослих і дітей.
The Campster - всі курси для українців безкоштовні
Coursera - безкоштовний доступ українцям до всіх курсів. Потрібно подати заявку.
CreoStudy - курс для тих, хто хоче навчитися працювати на платформі Upwork.
Креативна практика - безкоштовний доступ до курсів з дизайну
Humanitarium - безкоштовний доступ на один місяць до 12 відеокурсів на тему мистецтва, дизайну, філософії. Промокод: 068-5072
Boosta - безкоштовний доступ до 4 digital-курсів
Здоров'я
еЗдоровье - безкоштовні консультації
HaloDoctor.pl - Польська платформа медичної допомоги, є українська та англійська мова
Doctor Online - безкоштовні консультації
Viveo - безкоштовні консультації
Onlayn-Likar.com - консультації телефоном, гаряча лінія з 8 до 20 за номером: 42 239 20 50.
Сінево - у деяких містах Україні є можливість здати життєвоважливі аналізи безкоштовно.
Teplo.app - безкоштовні консультації з психологом
Meditopia - безкоштовний доступ до програми для медитацій
Зв'язок
Kyivstar - 250 гривень на зв'язок у роумінгу на один місяць. Доступ до Домашнього Інтернету для тих, хто не поповнив рахунок, зв'язок – потрібно зателефонувати оператору на 466 і дадуть безкоштовний доступ.
Vodafon - 1000 хвилин безкоштовно для дзвінків по Україні, 10 ГБ Інтернету. Продовження тарифу - безкоштовно.
Lifecell - 5 ГБ і 30 хвилин безкоштовно по Україні. 1 ГБ і 10 хвилин – в роумінгу.
Viber - 60 хвилин безкоштовно через сервіс Viber Out.
Skype - безкоштовні дзвінки з будь-якої платформи
Європейські оператори роблять спеціальні умови для українців - від безкоштовних sim-карт до безкоштовного зв'язку терміном на один місяць. Уточнювати потрібно на місці.
Фінанси
Western Union, Ria Money Transfer, TransferGo, Moneygram, Skrill - не беруть оплату за перекази в Україну
PayPal - зайшов на український ринок і скасовує комісії
Revolut - спростив відкриття карти для українців, замовлення і доставка фізичної карти безкоштовна (принаймні в Польщі)
Wise - скасував комісії українцям за перекази в гривнях
Авіакомпанія
WizzAir - надали 100 + тис. безкоштовних квитків
LOT - знижка до 30 до 99% на рейси
Finnair - надає знижку 95% за промокодом Ukraine95
Нагадаємо, раніше ми розмістили карту заправок, де зараз можна купити бензин.
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