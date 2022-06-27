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Сервисные центры МВД предлагают водителям бесплатную услугу: кому и как ею воспользоваться

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Понедельник 27 июня 2022 14:37
Сервисные центры МВД предлагают водителям бесплатную услугу: кому и как ею воспользоваться Выбраковка авто в Украине (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Украинцы в сервисном центре МВД могут получить услугу выбраковки транспортного средства. Многие граждане столкнулись с ситуацией, когда в результате действий агрессора авто было либо повреждено, либо потеряно.

Об этом сообщили на странице МВД Украины.

В частности, если транспортное средство сгорел или остался на оккупированной территории, или был поврежден и не пригоден к дальнейшему использованию, владелец авто может обратиться в ближайший сервисный центр МВД и заказать услугу выбраковки транспортного средства.

Какие нужны документы

Основной перечень документов, необходимых для получения услуги, а также требования к ним:

  • заявление установленного образца (заполняется в ТСЦ);
  • документ, удостоверяющий личность;
  • документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя (для физических лиц - нотариально удостоверенная доверенность);
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
  • свидетельство о регистрации ТС (при наличии);
  • номерные знаки (при наличии);
  • Для физического лица: в случае отсутствия номерных знаков или свидетельства о регистрации ТС - объяснение;
  • Для юридического лица: в случае отсутствия номерных знаков или свидетельства о регистрации ТС акт служебного расследования, доверенность, оформленная в установленном порядке, копия решения собственника, и приказ на назначение ответственного лица, акт на выбраковку;
  • При похищении номерных знаков или свидетельства о регистрации ТС - справка органа внутренних дел об отказе в возбуждении уголовного дела по факту похищения номерных знаков, свидетельства о регистрации ТС, или справка о возбуждении уголовного дела.

Сервисные центры МВД предлагают водителям бесплатную услугу: кому и как ею воспользоватьсяВыбраковка авто (unsplash)

Человек имеет лично или через уполномоченное им лицо подать полный пакет документов, необходимых для получения услуги, в бумажном виде.

Отметим, что такая услуга бесплатна.

Срок предоставления услуги - в течение рабочего дня с момента подачи документов.

Основной перечень оснований для отказа в предоставлении услуги:

  • Представление неполного пакета документов;
  • Несоответствие идентификационных номеров составных частей транспортного средства с указанными в поданных документах;
  • В результате проверки, что транспортное средство находится в розыске или под арестом.

Добавим, что после выбраковки транспортного средства восстановление регистрации невозможно.

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