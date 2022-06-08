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В Мариуполе оккупанты создали новое кладбище автомобилей

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Украина, Среда 08 июня 2022 16:12
В Мариуполе оккупанты создали новое кладбище автомобилей Фото: Мариуполь (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

В Мариуполе появилась еще одна свалка разбитых и сгоревших автомобилей. Ее оккупанты создали в Ильичевском районе города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

По его словам, новое кладбище автомобилей оккупанты обустроили на штрафплощадке на Никольском проспекте в Ильичевском районе.

"Мариуполь - город погибших не только людей, но и машин. А вот забрать или разобрать даже собственное авто - нет. Воруют даже уничтоженные машины", - написал Андрющенко.

Напомним, ранее стало известно, что в Мариуполе оккупанты собирают все брошенные машины и свозят на рынок "Азовский". Якобы для учета.

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