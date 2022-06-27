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Сервісні центри МВС пропонують водіям безкоштовну послугу: кому і як нею скористатися

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Понеділок 27 червня 2022 14:37
Сервісні центри МВС пропонують водіям безкоштовну послугу: кому і як нею скористатися Вибракування авто в Україні (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Українці у сервісному центрі МВС можуть отримати послугу вибракування транспортного засобу. Багато громадян зіштовхнулися з ситуацією, коли унаслідок дій агресора авто було або пошкоджене, або втрачене.

Про це повідомили на сторінці МВС України.

Зокрема, якщо транспортний засіб згорів або залишився на окупованій території, або був пошкоджений і не придатний до подальшого використання, власник авто може звернутися до найближчого сервісного центру МВС і замовити послугу вибракування транспортного засобу.

Які потрібні документи

Основний перелік документів, необхідних для отримання послуги, а також вимоги до них:

  • заява встановленого зразка (заповнюється в ТСЦ);
  • документ, що посвідчує особу;
  • документ, що посвідчує особу уповноваженого представника (для фізичних осіб - нотаріально посвідчена довіреність);
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків;
  • свідоцтво про реєстрацію ТЗ (за наявності);
  • номерні знаки (за наявності);
  • Для фізичної особи: у разі відсутності номерних знаків чи свідоцтва про реєстрацію ТЗ - пояснення;
  • Для юридичної особи: у разі відсутності номерних знаків чи свідоцтва про реєстрацію ТЗ акт службового розслідування, довіреність, оформлена у встановленому порядку, копія рішення власника, та наказ на призначення відповідальної особи, акт на вибракування;
  • При викраденні номерних знаків або свідоцтва про реєстрацію ТЗ - довідка органу внутрішніх справ про відмову в порушенні кримінальної справи за фактом викрадення номерних знаків, свідоцтва про реєстрацію ТЗ, або довідка про порушення кримінальної справи.

Сервісні центри МВС пропонують водіям безкоштовну послугу: кому і як нею скористатисяВибракування авто (unsplash)

Людина має особисто або через уповноважену ним особу подати повний пакет документів, необхідних для отримання послуги, у паперовому вигляді.

Зазначимо, що така послуга безкоштовна.

Строк надання послуги - протягом робочого дня з моменту подання документів.

Основний перелік підстав для відмови в наданні послуги:

  • Подання неповного пакета документів;
  • Невідповідність ідентифікаційних номерів складових частин транспортного засобу із зазначеними в поданих документах;
  • В результаті перевірки, що транспортний засіб перебуває в розшуку або під арештом.

Додамо, що після вибракування транспортного засобу відновлення реєстрації неможливе.

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