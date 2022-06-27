Сервісні центри МВС пропонують водіям безкоштовну послугу: кому і як нею скористатися

Українці у сервісному центрі МВС можуть отримати послугу вибракування транспортного засобу. Багато громадян зіштовхнулися з ситуацією, коли унаслідок дій агресора авто було або пошкоджене, або втрачене.

Про це повідомили на сторінці МВС України.

Зокрема, якщо транспортний засіб згорів або залишився на окупованій території, або був пошкоджений і не придатний до подальшого використання, власник авто може звернутися до найближчого сервісного центру МВС і замовити послугу вибракування транспортного засобу.

Які потрібні документи

Основний перелік документів, необхідних для отримання послуги, а також вимоги до них:

заява встановленого зразка (заповнюється в ТСЦ);

документ, що посвідчує особу;

документ, що посвідчує особу уповноваженого представника (для фізичних осіб - нотаріально посвідчена довіреність);

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

свідоцтво про реєстрацію ТЗ (за наявності);

номерні знаки (за наявності);

Для фізичної особи: у разі відсутності номерних знаків чи свідоцтва про реєстрацію ТЗ - пояснення;

Для юридичної особи: у разі відсутності номерних знаків чи свідоцтва про реєстрацію ТЗ акт службового розслідування, довіреність, оформлена у встановленому порядку, копія рішення власника, та наказ на призначення відповідальної особи, акт на вибракування;

При викраденні номерних знаків або свідоцтва про реєстрацію ТЗ - довідка органу внутрішніх справ про відмову в порушенні кримінальної справи за фактом викрадення номерних знаків, свідоцтва про реєстрацію ТЗ, або довідка про порушення кримінальної справи.

Вибракування авто (unsplash)

Людина має особисто або через уповноважену ним особу подати повний пакет документів, необхідних для отримання послуги, у паперовому вигляді.

Зазначимо, що така послуга безкоштовна.

Строк надання послуги - протягом робочого дня з моменту подання документів.

Основний перелік підстав для відмови в наданні послуги:

Подання неповного пакета документів;

Невідповідність ідентифікаційних номерів складових частин транспортного засобу із зазначеними в поданих документах;

В результаті перевірки, що транспортний засіб перебуває в розшуку або під арештом.

Додамо, що після вибракування транспортного засобу відновлення реєстрації неможливе.