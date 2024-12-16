Небойові втрати та "помолодшання" хвороб. Як війна впливає на здоров'я серця цивільних і військових

Серцево-судинні хвороби "помолодшали" серед українців

За словами лікарки, таку тенденцію спостерігають не лише в Україні, а й в усьому світі.

"Інфаркти та інсульти, які раніше були хворобами людей похилого віку, тепер частіше діагностують у пацієнтів 40-50 років. Статистика свідчить, що в Україні приблизно 450 000 смертей щороку спричинені ССЗ, і з кожним роком зростає частка молодших пацієнтів серед них", - зазначає вона.

Причинами таких змін стають:

хронічний стрес стимулює виділення гормонів стресу, які негативно впливають на судини та серце

стимулює виділення гормонів стресу, які негативно впливають на судини та серце зниження рівня фізичної активності , особливо серед людей, які мають сидячий спосіб роботи або ж працюють дистанційно

, особливо серед людей, які мають сидячий спосіб роботи або ж працюють дистанційно незбалансоване харчування , фастфуд, нестача овочів, фруктів і продуктів, багатих на омега-3 призводять до накопичення холестерину

, фастфуд, нестача овочів, фруктів і продуктів, багатих на омега-3 призводять до накопичення холестерину куріння та вживання алкоголю

несвоєчасне звернення до лікарів

Варто зауважити, що близько 40% небойових втрат у військових пов'язані з інфарктами, інсультами, аритміями та іншими серцево-судинними проблемами.

Анастасія Михайловська наголошує, що це стається через "адреналінові гойдалки", які призводять до спазмів і гіпертонічних кризів; брак сну, погане харчування, обмежений доступ до медичної допомоги та надмірну фізичну активність без належного відновлення.

Ранні ознаки проблем із серцем у жінок і чоловіків

Симптоми проблем із серцем у жінок і чоловіків відрізняються, проте говорити про це почали відносно нещодавно. Головна відмінність у тому, що в жінок симптоми можуть бути менш специфічними й не такими вираженими.

Наприклад, жінки частіше відчувають тяжкість або дискомфорт у грудях, а не гострий біль. Також можливі неприємні відчуття в животі, які можуть включати нудоту, печію або болі, що легко сплутати з розладами травлення.

Ознаки проблем із серцем у жінок:

ниючий біль у верхній частині живота або між лопатками

втома навіть після незначних зусиль

задишка або відчуття нестачі повітря

порушення сну та часті сильні головні болі

психоемоційні симптоми

У чоловіків симптоми переважно такі:

різкий біль у грудях, що віддає в ліву руку або щелепу

частий біль у серці під час фізичних навантажень

підвищення артеріального тиску

запаморочення та пітливість

"Різниця також полягає у симптомах. У жінок вони менш специфічні, через що серцево-судинні захворювання часто діагностують пізніше", - розповідає фахівчиня.

Як відрізнити біль у серці від інших станів

"Серцевий біль часто супроводжується задишкою, слабкістю, відчуттям тиску в грудях. Біль через проблеми зі спиною зазвичай локалізується ближче до хребта, посилюється при рухах чи зміні положення тіла", - розповідає про різницю Михайловська.

Негайно звертайтеся до лікаря, якщо:

відчуваєте прискорене чи нерегулярне серцебиття

біль супроводжується запамороченням, пітливістю, нудотою або задишкою

біль у грудях триває понад 15 хвилин, не зникає після відпочинку чи прийому нітрогліцерину

Як допомогти собі, якщо напад уже стався

Лікарка радить діяти за таким алгоритмом:

сядьте або ляжте, забезпечте максимальний спокій

якщо у вас є нітрогліцерин (якщо ви приймали його раніше за рекомендацією лікаря), покладіть таблетку під язик

зателефонуйте за номером 103 і детально опишіть симптоми

Якщо ви стали свідком нападу, насамперед викличте "швидку" та стежте за диханням людини. Якщо потерпілий втратив свідомість і не дихає, зробіть серцево-легеневу реанімацію, але тільки якщо у вас є необхідні навички.

Як вберегти серце в умовах хронічного стресу

Анастасія Михайловська радить зосереджуватися на тому, що можна контролювати в умовах війни, а саме:

регулярні відвідини лікарів для профілактичних оглядів, навіть якщо немає скарг

контроль артеріального тиску й рівня холестерину та глюкози крові

харчування: зменште кількість солі та тваринних жирів, збільште овочі та фрукти в раціоні та продукти, багаті на омега-3

дихальні техніки чи медитація для зниження стресу

шкідливі звички

"У складні часи не соромтеся звертатися по психологічну допомогу або ж приймати заспокійливі чи антидепресанти за рекомендацією лікаря. Це допоможе захистити серце, навіть якщо стресу уникнути неможливо", - наголошує лікарка.