Небоевые потери и "помолодение" болезней. Как война влияет на здоровье сердца гражданских и военных

Из-за хронического стресса, снижения уровня физической активности, ухудшения качества питания в Украине наблюдается "помолодение" сердечно-сосудистых заболеваний.
По данным официального портала Верховной Рады, в Украине на них приходится почти 65% случаев всех смертей. Кроме того, 40% небоевых потерь также связаны с проблемами с сердцем у военных.
Об этом в комментарии РБК-Украина (проект Styler) рассказала семейный врач Анастасия Михайловская из общественного союза "Твій сімейний лікар".
По словам врача, такую тенденцию наблюдают не только в Украине, но и во всем мире.
"Инфаркты и инсульты, которые раньше были болезнями пожилых людей, теперь чаще диагностируют у пациентов 40-50 лет. Статистика свидетельствует, что в Украине примерно 450 000 смертей ежегодно вызваны ССЗ, и с каждым годом растет доля молодых пациентов среди них", - отмечает она.
Причинами таких изменений становятся:
Стоит заметить, что около 40% небоевых потерь у военных связаны с инфарктами, инсультами, аритмиями и другими сердечно-сосудистыми проблемами.
Анастасия Михайловская отмечает, что это происходит из-за "адреналиновых качелей", которые приводят к спазмам и гипертоническим кризам; недостатка сна, плохого питания, ограниченного доступа к медицинской помощи и чрезмерной физической активности без надлежащего восстановления.
Симптомы проблем с сердцем у женщин и мужчин отличаются, однако говорить об этом начали относительно недавно. Главное отличие в том, что у женщин симптомы могут быть менее специфическими и не такими выраженными.
Например, женщины чаще ощущают тяжесть или дискомфорт в груди, а не острую боль. Также возможны неприятные ощущения в животе, которые могут включать тошноту, изжогу или боли, которые легко спутать с расстройствами пищеварения.
Признаки проблем с сердцем у женщин:
У мужчин симптомы преимущественно следующие:
"Разница также заключается в симптомах. У женщин они менее специфичные, из-за чего сердечно-сосудистые заболевания часто диагностируют позже", - рассказывает специалист.
"Сердечная боль часто сопровождается одышкой, слабостью, ощущением давления в груди. Боль из-за проблем со спиной обычно локализуется ближе к позвоночнику, усиливается при движениях или изменении положения тела", - рассказывает о разнице Михайловская.
Немедленно обращайтесь к врачу, если:
Врач советует действовать по такому алгоритму:
Если вы стали свидетелем приступа, первым делом вызовите "скорую" и следите за дыханием человека. Если пострадавший потерял сознание и не дышит, сделайте сердечно-легочную реанимацию, но только если у вас есть необходимые навыки.
Анастасия Михайловская советует сосредотачиваться на том, что можно контролировать в условиях войны, а именно:
"В сложные времена не стесняйтесь обращаться за психологической помощью или принимать успокоительные, или антидепрессанты по рекомендации врача. Это поможет защитить сердце, даже если стресса избежать невозможно", - отмечает врач.
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