Робіть це частіше: кардіолог розповів, що чудово знижує ризик проблем із серцем

Подорожі є один з найважливіших факторів відмінного самопочуття і міцного здоров'я людини. Дослідження показало, чоловіки і жінки, які щорічно подорожують, значно рідше страждають від хвороб серця.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost .

Деталі дослідження

Дослідження 2019 року показало, що поїздка у відпустку - це ще один спосіб значно знизити ризик серцевих проблем.

У цьому дослідженні 63 працівники взяли приблизно п’ять відпусток протягом 12 місяців. У них взяли кров, оскільки у дослідженні вимірювали метаболічний синдром, який пов’язані з серцево-судинними захворюваннями.

В результаті з'ясували, що в міру того, як люди проводили більше часу у відпустці, частота виникнення метаболічного синдрому зменшувалася. Іншими словами, більше днів відпустки може означати менше проблем із серцем.

"Якщо це зробити належним чином, подорожі можуть бути дуже корисними для вашого серцевого здоров’я", - сказав кардіолог Бредлі Сервер.

Подорожі зменшують стрес

Навіть короткі поїздки позитивно впливають на самопочуття людини та зменшують стрес. Тоді як х ронічний стрес є значним фактором ризику серцево-судинних захворювань, оскільки він підвищує рівень кортизолу, що може підвищити артеріальний тиск, призвести до запалення та сприяти розвитку атеросклерозу.

Кардіолог Кріс Деві с зазначив, що п одорожі пропонують психологічне перезавантаження, вилучаючи людей із їх звичного середовища, яке може викликати стрес.

Він також пояснив, як релаксація та нове середовище активують парасимпатичну нервову систему. Зокрема, це покращує варіабельність серцевого ритму, що є маркером здоров’я серця.

Зменшення стресу може допомогти здоров’ю серця, знижуючи артеріальний тиск, покращуючи контроль рівня цукру в крові та зменшуючи запалення в організмі.

Стимулюють фізичну активність

Незалежно від того, чи йдете ви в похід, чи просто прогулюєтесь, поїздки часто повні фізичної активності. А це покращує здоров’я серця, кровообіг, допомагаючи контролювати артеріальний тиск в нормі.

Регулярні аеробні вправи зміцнюють функцію міокарда, покращують стан ендотелію судин і знижують артеріальний тиск.

Вихід із суворого повсякденного життя та зосередження на простоті природи може допомогти знизити кров’яний тиск, частоту серцевих скорочень і допомогти вам відновити рівновагу.

До того ж у деяких туристичних напрямках, таких як гори та прибережні регіони, зазвичай чистіше повітря та більше кисню, ніж у містах.

Нижчі рівні забруднення повітря допомагають захистити серце, зменшуючи окислювальний стрес, який пошкоджує клітини.