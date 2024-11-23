5 причин болю в грудях, які не мають нічого спільного з серцем

Біль у грудях часто відразу позиціонують з серцевим нападом. Лікарі розповіли, що такий симптом може бути ознакою проблем, які не має нічого спільного з серцем.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Self .

Ви пошкодили м’язи грудей

Травми грудної клітки (наприклад, автомобільні аварії та падіння) можуть викликати сильний біль. Навіть регулярне розтягнення м’язів, яке може статися після підйому важких предметів, виконання вправ без розминки або сидіння в неправильній позі цілий день також може бути проблемою.

Реберний хондрит - маловідома травма грудної клітки, яка виникає, коли запалюється хрящ, який з’єднує реберні кістки з грудиною.

Доктор медичних наук Тімоті Мотт розповів, що багато людей, які звертаються до лікаря з приводу болю в грудях, насправді мають цей стан, який дещо частіше зустрічається у жінок. Воно може виникнути після інтенсивних фізичних вправ, респіраторних інфекцій чи сильного кашлю.

Одак, ці типи травм грудної клітки зазвичай не викликають задишки, лихоманки чи висипу. Отже, якщо ви відчуваєте будь-який із цих симптомів разом із дискомфортом у грудях, зверніться до лікаря, тому що причиною може бути більш серйозний стан.

У вас кислотний рефлюкс

Якщо після ситного прийому їжі ви відчували "вогняне відчуття", то це може бути кислотний рефлюкс, який також може спричинити біль у грудях. Це трапляється, коли м’язовий клапан у нижній частині стравоходу не функціонує належним чином і дозволяє дуже кислому вмісту шлунка мігрувати вгору, звідси і пекучий біль у грудях.

Гастроентеролог Аллон Кан зазначив, якщо симптоми тривалі та важкі, ймовірно, у вас гастроезофагеальна рефлюксна хвороба (ГЕРХ).

Тривога або депресія

Тривога зазвичай не є підставою для поїздки до лікарні. Але якщо це перетворюється на напад паніки, то це може вплинути на ваші груди.

Напад паніки може змусити вас дихати швидше чи глибше, ніж зазвичай, що може напружити м’язи в грудній клітці. Або це може призвести до болю в грудях через серцево-судинний шлях, спричиняючи звуження артерій і, таким чином, обмеження кровотоку до серця.

Проблеми з легенями

Пульмонолог Панагіс Галіатсатос розповів, що забруднення повітря димом лісових пожеж і вихлопними газами автомобілів може подразнювати дихальні шляхи та спричиняти кашель, який може напружувати м’язи грудей і викликати біль.

До того ж вдихання холодного сухого повітря є ще однією поширеною причиною болю в грудях, особливо якщо ви дихаєте через рот і маєте респіраторні захворювання.

У вас інфекція або інші захворювання

Деякі інші захворювання, пов’язані з легенями також можуть викликати дискомфорт у грудях. Серед них:

пневмонія - інфекція запалює повітряні мішки в легенях і може викликати біль у грудях під час дихання або кашлю

плеврит - виникає у слизовій оболонці легенів і грудної клітки, і це може бути результатом певних аутоімунних захворювань, таких як вовчак, вірусні інфекції та тромби

легенева емболія - тромб в одній із ваших легенів обмежує приплив крові до органу та підвищує артеріальний тиск. Задишка і біль у грудях часто є першими симптомами

Як зрозуміти, що це серцевий напад

Біль, пов’язаний із серцем, називається стенокардією, і він виникає, коли принаймні одна з коронарних артерій блокується (зазвичай жировою бляшкою), тимчасово обмежуючи приплив крові до серця.

Ви можете відчути тиск або стиснення в грудях і це може посилюватися під час фізичної активності.