Небойові втрати та "помолодшання" хвороб. Як війна впливає на здоров'я серця цивільних і військових
Через хронічний стрес, зниження рівня фізичної активності, погіршення якості харчування в Україні спостерігається "помолодшання" серцево-судинних захворювань.
За даними офіційного порталу Верховної Ради, в Україні на них припадає майже 65% випадків усіх смертей. Крім того, 40% небойових втрат також пов'язані з проблемами з серцем у військових.
Про це в коментарі РБК-Україна (проєкт Styler) розповіла сімейна лікарка Анастасія Михайловська з громадської спілки "Твій сімейний лікар".
Серцево-судинні хвороби "помолодшали" серед українців
За словами лікарки, таку тенденцію спостерігають не лише в Україні, а й в усьому світі.
"Інфаркти та інсульти, які раніше були хворобами людей похилого віку, тепер частіше діагностують у пацієнтів 40-50 років. Статистика свідчить, що в Україні приблизно 450 000 смертей щороку спричинені ССЗ, і з кожним роком зростає частка молодших пацієнтів серед них", - зазначає вона.
Причинами таких змін стають:
- хронічний стрес стимулює виділення гормонів стресу, які негативно впливають на судини та серце
- зниження рівня фізичної активності, особливо серед людей, які мають сидячий спосіб роботи або ж працюють дистанційно
- незбалансоване харчування, фастфуд, нестача овочів, фруктів і продуктів, багатих на омега-3 призводять до накопичення холестерину
- куріння та вживання алкоголю
- несвоєчасне звернення до лікарів
Варто зауважити, що близько 40% небойових втрат у військових пов'язані з інфарктами, інсультами, аритміями та іншими серцево-судинними проблемами.
Анастасія Михайловська наголошує, що це стається через "адреналінові гойдалки", які призводять до спазмів і гіпертонічних кризів; брак сну, погане харчування, обмежений доступ до медичної допомоги та надмірну фізичну активність без належного відновлення.
Ранні ознаки проблем із серцем у жінок і чоловіків
Симптоми проблем із серцем у жінок і чоловіків відрізняються, проте говорити про це почали відносно нещодавно. Головна відмінність у тому, що в жінок симптоми можуть бути менш специфічними й не такими вираженими.
Наприклад, жінки частіше відчувають тяжкість або дискомфорт у грудях, а не гострий біль. Також можливі неприємні відчуття в животі, які можуть включати нудоту, печію або болі, що легко сплутати з розладами травлення.
Ознаки проблем із серцем у жінок:
- ниючий біль у верхній частині живота або між лопатками
- втома навіть після незначних зусиль
- задишка або відчуття нестачі повітря
- порушення сну та часті сильні головні болі
- психоемоційні симптоми
У чоловіків симптоми переважно такі:
- різкий біль у грудях, що віддає в ліву руку або щелепу
- частий біль у серці під час фізичних навантажень
- підвищення артеріального тиску
- запаморочення та пітливість
"Різниця також полягає у симптомах. У жінок вони менш специфічні, через що серцево-судинні захворювання часто діагностують пізніше", - розповідає фахівчиня.
Як відрізнити біль у серці від інших станів
"Серцевий біль часто супроводжується задишкою, слабкістю, відчуттям тиску в грудях. Біль через проблеми зі спиною зазвичай локалізується ближче до хребта, посилюється при рухах чи зміні положення тіла", - розповідає про різницю Михайловська.
Негайно звертайтеся до лікаря, якщо:
- відчуваєте прискорене чи нерегулярне серцебиття
- біль супроводжується запамороченням, пітливістю, нудотою або задишкою
- біль у грудях триває понад 15 хвилин, не зникає після відпочинку чи прийому нітрогліцерину
Як допомогти собі, якщо напад уже стався
Лікарка радить діяти за таким алгоритмом:
- сядьте або ляжте, забезпечте максимальний спокій
- якщо у вас є нітрогліцерин (якщо ви приймали його раніше за рекомендацією лікаря), покладіть таблетку під язик
- зателефонуйте за номером 103 і детально опишіть симптоми
Якщо ви стали свідком нападу, насамперед викличте "швидку" та стежте за диханням людини. Якщо потерпілий втратив свідомість і не дихає, зробіть серцево-легеневу реанімацію, але тільки якщо у вас є необхідні навички.
Як вберегти серце в умовах хронічного стресу
Анастасія Михайловська радить зосереджуватися на тому, що можна контролювати в умовах війни, а саме:
- регулярні відвідини лікарів для профілактичних оглядів, навіть якщо немає скарг
- контроль артеріального тиску й рівня холестерину та глюкози крові
- харчування: зменште кількість солі та тваринних жирів, збільште овочі та фрукти в раціоні та продукти, багаті на омега-3
- дихальні техніки чи медитація для зниження стресу
- шкідливі звички
"У складні часи не соромтеся звертатися по психологічну допомогу або ж приймати заспокійливі чи антидепресанти за рекомендацією лікаря. Це допоможе захистити серце, навіть якщо стресу уникнути неможливо", - наголошує лікарка.
Раніше ми розповідали про п'ять причин болю в грудях, які не мають нічого спільного із серцем.
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