Небоевые потери и "помолодение" болезней. Как война влияет на здоровье сердца гражданских и военных
Из-за хронического стресса, снижения уровня физической активности, ухудшения качества питания в Украине наблюдается "помолодение" сердечно-сосудистых заболеваний.
По данным официального портала Верховной Рады, в Украине на них приходится почти 65% случаев всех смертей. Кроме того, 40% небоевых потерь также связаны с проблемами с сердцем у военных.
Об этом в комментарии РБК-Украина (проект Styler) рассказала семейный врач Анастасия Михайловская из общественного союза "Твій сімейний лікар".
Сердечно-сосудистые болезни "помолодели" среди украинцев
По словам врача, такую тенденцию наблюдают не только в Украине, но и во всем мире.
"Инфаркты и инсульты, которые раньше были болезнями пожилых людей, теперь чаще диагностируют у пациентов 40-50 лет. Статистика свидетельствует, что в Украине примерно 450 000 смертей ежегодно вызваны ССЗ, и с каждым годом растет доля молодых пациентов среди них", - отмечает она.
Причинами таких изменений становятся:
- хронический стресс стимулирует выделение гормонов стресса, которые негативно влияют на сосуды и сердце
- снижение уровня физической активности, особенно среди людей, которые ведут сидячий образ работы или работают дистанционно
- несбалансированное питание, фастфуд, недостаток овощей, фруктов и продуктов, богатых омега-3 приводят к накоплению холестерина
- курение и употребление алкоголя
- несвоевременное обращение к врачам
Стоит заметить, что около 40% небоевых потерь у военных связаны с инфарктами, инсультами, аритмиями и другими сердечно-сосудистыми проблемами.
Анастасия Михайловская отмечает, что это происходит из-за "адреналиновых качелей", которые приводят к спазмам и гипертоническим кризам; недостатка сна, плохого питания, ограниченного доступа к медицинской помощи и чрезмерной физической активности без надлежащего восстановления.
Ранние признаки проблем с сердцем у женщин и мужчин
Симптомы проблем с сердцем у женщин и мужчин отличаются, однако говорить об этом начали относительно недавно. Главное отличие в том, что у женщин симптомы могут быть менее специфическими и не такими выраженными.
Например, женщины чаще ощущают тяжесть или дискомфорт в груди, а не острую боль. Также возможны неприятные ощущения в животе, которые могут включать тошноту, изжогу или боли, которые легко спутать с расстройствами пищеварения.
Признаки проблем с сердцем у женщин:
- ноющая боль в верхней части живота или между лопатками
- усталость даже после незначительных усилий
- одышка или ощущение нехватки воздуха
- нарушение сна и частые сильные головные боли
- психоэмоциональные симптомы
У мужчин симптомы преимущественно следующие:
- резкая боль в груди, отдающая в левую руку или челюсть
- частая боль в сердце во время физических нагрузок
- повышение артериального давления
- головокружение и потливость
"Разница также заключается в симптомах. У женщин они менее специфичные, из-за чего сердечно-сосудистые заболевания часто диагностируют позже", - рассказывает специалист.
Как отличить боль в сердце от других состояний
"Сердечная боль часто сопровождается одышкой, слабостью, ощущением давления в груди. Боль из-за проблем со спиной обычно локализуется ближе к позвоночнику, усиливается при движениях или изменении положения тела", - рассказывает о разнице Михайловская.
Немедленно обращайтесь к врачу, если:
- чувствуете учащенное или нерегулярное сердцебиение
- боль сопровождается головокружением, потливостью, тошнотой или одышкой
- боль в груди длится более 15 минут, не исчезает после отдыха либо приема нитроглицерина
Как помочь себе, если приступ уже произошел
Врач советует действовать по такому алгоритму:
- сядьте или лягте, обеспечьте максимальный покой
- если у вас есть нитроглицерин (если вы принимали его ранее по рекомендации врача), положите таблетку под язык
- позвоните по номеру 103 и подробно опишите симптомы
Если вы стали свидетелем приступа, первым делом вызовите "скорую" и следите за дыханием человека. Если пострадавший потерял сознание и не дышит, сделайте сердечно-легочную реанимацию, но только если у вас есть необходимые навыки.
Как уберечь сердце в условиях хронического стресса
Анастасия Михайловская советует сосредотачиваться на том, что можно контролировать в условиях войны, а именно:
- регулярное посещение врачей для профилактических осмотров, даже если нет жалоб
- контроль артериального давления и уровня холестерина и глюкозы крови
- питание: уменьшите количество соли и животных жиров, увеличьте овощи и фрукты в рационе и продукты, богатые омега-3
- дыхательные техники или медитация для снижения стресса
- вредные привычки
"В сложные времена не стесняйтесь обращаться за психологической помощью или принимать успокоительные, или антидепрессанты по рекомендации врача. Это поможет защитить сердце, даже если стресса избежать невозможно", - отмечает врач.
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