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Небоевые потери и "помолодение" болезней. Как война влияет на здоровье сердца гражданских и военных

Украина, Понедельник 16 декабря 2024 18:33
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Небоевые потери и "помолодение" болезней. Как война влияет на здоровье сердца гражданских и военных 65% смертей в Украине происходят из-за сердечно-сосудистых заболеваний (фото: Getty Images)
Автор: Юлия Гаюк

Из-за хронического стресса, снижения уровня физической активности, ухудшения качества питания в Украине наблюдается "помолодение" сердечно-сосудистых заболеваний.

По данным официального портала Верховной Рады, в Украине на них приходится почти 65% случаев всех смертей. Кроме того, 40% небоевых потерь также связаны с проблемами с сердцем у военных.

Об этом в комментарии РБК-Украина (проект Styler) рассказала семейный врач Анастасия Михайловская из общественного союза "Твій сімейний лікар".

Сердечно-сосудистые болезни "помолодели" среди украинцев

По словам врача, такую тенденцию наблюдают не только в Украине, но и во всем мире.

"Инфаркты и инсульты, которые раньше были болезнями пожилых людей, теперь чаще диагностируют у пациентов 40-50 лет. Статистика свидетельствует, что в Украине примерно 450 000 смертей ежегодно вызваны ССЗ, и с каждым годом растет доля молодых пациентов среди них", - отмечает она.

Причинами таких изменений становятся:

  • хронический стресс стимулирует выделение гормонов стресса, которые негативно влияют на сосуды и сердце
  • снижение уровня физической активности, особенно среди людей, которые ведут сидячий образ работы или работают дистанционно
  • несбалансированное питание, фастфуд, недостаток овощей, фруктов и продуктов, богатых омега-3 приводят к накоплению холестерина
  • курение и употребление алкоголя
  • несвоевременное обращение к врачам

Стоит заметить, что около 40% небоевых потерь у военных связаны с инфарктами, инсультами, аритмиями и другими сердечно-сосудистыми проблемами.

Анастасия Михайловская отмечает, что это происходит из-за "адреналиновых качелей", которые приводят к спазмам и гипертоническим кризам; недостатка сна, плохого питания, ограниченного доступа к медицинской помощи и чрезмерной физической активности без надлежащего восстановления.

Ранние признаки проблем с сердцем у женщин и мужчин

Симптомы проблем с сердцем у женщин и мужчин отличаются, однако говорить об этом начали относительно недавно. Главное отличие в том, что у женщин симптомы могут быть менее специфическими и не такими выраженными.

Например, женщины чаще ощущают тяжесть или дискомфорт в груди, а не острую боль. Также возможны неприятные ощущения в животе, которые могут включать тошноту, изжогу или боли, которые легко спутать с расстройствами пищеварения.

Признаки проблем с сердцем у женщин:

  • ноющая боль в верхней части живота или между лопатками
  • усталость даже после незначительных усилий
  • одышка или ощущение нехватки воздуха
  • нарушение сна и частые сильные головные боли
  • психоэмоциональные симптомы

У мужчин симптомы преимущественно следующие:

  • резкая боль в груди, отдающая в левую руку или челюсть
  • частая боль в сердце во время физических нагрузок
  • повышение артериального давления
  • головокружение и потливость

"Разница также заключается в симптомах. У женщин они менее специфичные, из-за чего сердечно-сосудистые заболевания часто диагностируют позже", - рассказывает специалист.

Как отличить боль в сердце от других состояний

"Сердечная боль часто сопровождается одышкой, слабостью, ощущением давления в груди. Боль из-за проблем со спиной обычно локализуется ближе к позвоночнику, усиливается при движениях или изменении положения тела", - рассказывает о разнице Михайловская.

Немедленно обращайтесь к врачу, если:

  • чувствуете учащенное или нерегулярное сердцебиение
  • боль сопровождается головокружением, потливостью, тошнотой или одышкой
  • боль в груди длится более 15 минут, не исчезает после отдыха либо приема нитроглицерина

Как помочь себе, если приступ уже произошел

Врач советует действовать по такому алгоритму:

  • сядьте или лягте, обеспечьте максимальный покой
  • если у вас есть нитроглицерин (если вы принимали его ранее по рекомендации врача), положите таблетку под язык
  • позвоните по номеру 103 и подробно опишите симптомы

Если вы стали свидетелем приступа, первым делом вызовите "скорую" и следите за дыханием человека. Если пострадавший потерял сознание и не дышит, сделайте сердечно-легочную реанимацию, но только если у вас есть необходимые навыки.

Как уберечь сердце в условиях хронического стресса

Анастасия Михайловская советует сосредотачиваться на том, что можно контролировать в условиях войны, а именно:

  • регулярное посещение врачей для профилактических осмотров, даже если нет жалоб
  • контроль артериального давления и уровня холестерина и глюкозы крови
  • питание: уменьшите количество соли и животных жиров, увеличьте овощи и фрукты в рационе и продукты, богатые омега-3
  • дыхательные техники или медитация для снижения стресса
  • вредные привычки

"В сложные времена не стесняйтесь обращаться за психологической помощью или принимать успокоительные, или антидепрессанты по рекомендации врача. Это поможет защитить сердце, даже если стресса избежать невозможно", - отмечает врач.

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