Небоевые потери и "помолодение" болезней. Как война влияет на здоровье сердца гражданских и военных

По данным официального портала Верховной Рады, в Украине на них приходится почти 65% случаев всех смертей. Кроме того, 40% небоевых потерь также связаны с проблемами с сердцем у военных.

Об этом в комментарии РБК-Украина (проект Styler) рассказала семейный врач Анастасия Михайловская из общественного союза "Твій сімейний лікар".

Сердечно-сосудистые болезни "помолодели" среди украинцев

По словам врача, такую тенденцию наблюдают не только в Украине, но и во всем мире.

"Инфаркты и инсульты, которые раньше были болезнями пожилых людей, теперь чаще диагностируют у пациентов 40-50 лет. Статистика свидетельствует, что в Украине примерно 450 000 смертей ежегодно вызваны ССЗ, и с каждым годом растет доля молодых пациентов среди них", - отмечает она.

Причинами таких изменений становятся:

хронический стресс стимулирует выделение гормонов стресса, которые негативно влияют на сосуды и сердце

стимулирует выделение гормонов стресса, которые негативно влияют на сосуды и сердце снижение уровня физической активности , особенно среди людей, которые ведут сидячий образ работы или работают дистанционно

, особенно среди людей, которые ведут сидячий образ работы или работают дистанционно несбалансированное питание , фастфуд, недостаток овощей, фруктов и продуктов, богатых омега-3 приводят к накоплению холестерина

, фастфуд, недостаток овощей, фруктов и продуктов, богатых омега-3 приводят к накоплению холестерина курение и употребление алкоголя

несвоевременное обращение к врачам

Стоит заметить, что около 40% небоевых потерь у военных связаны с инфарктами, инсультами, аритмиями и другими сердечно-сосудистыми проблемами.

Анастасия Михайловская отмечает, что это происходит из-за "адреналиновых качелей", которые приводят к спазмам и гипертоническим кризам; недостатка сна, плохого питания, ограниченного доступа к медицинской помощи и чрезмерной физической активности без надлежащего восстановления.

Ранние признаки проблем с сердцем у женщин и мужчин

Симптомы проблем с сердцем у женщин и мужчин отличаются, однако говорить об этом начали относительно недавно. Главное отличие в том, что у женщин симптомы могут быть менее специфическими и не такими выраженными.

Например, женщины чаще ощущают тяжесть или дискомфорт в груди, а не острую боль. Также возможны неприятные ощущения в животе, которые могут включать тошноту, изжогу или боли, которые легко спутать с расстройствами пищеварения.

Признаки проблем с сердцем у женщин:

ноющая боль в верхней части живота или между лопатками

усталость даже после незначительных усилий

одышка или ощущение нехватки воздуха

нарушение сна и частые сильные головные боли

психоэмоциональные симптомы

У мужчин симптомы преимущественно следующие:

резкая боль в груди, отдающая в левую руку или челюсть

частая боль в сердце во время физических нагрузок

повышение артериального давления

головокружение и потливость

"Разница также заключается в симптомах. У женщин они менее специфичные, из-за чего сердечно-сосудистые заболевания часто диагностируют позже", - рассказывает специалист.

Как отличить боль в сердце от других состояний

"Сердечная боль часто сопровождается одышкой, слабостью, ощущением давления в груди. Боль из-за проблем со спиной обычно локализуется ближе к позвоночнику, усиливается при движениях или изменении положения тела", - рассказывает о разнице Михайловская.

Немедленно обращайтесь к врачу, если:

чувствуете учащенное или нерегулярное сердцебиение

боль сопровождается головокружением, потливостью, тошнотой или одышкой

боль в груди длится более 15 минут, не исчезает после отдыха либо приема нитроглицерина

Как помочь себе, если приступ уже произошел

Врач советует действовать по такому алгоритму:

сядьте или лягте, обеспечьте максимальный покой

если у вас есть нитроглицерин (если вы принимали его ранее по рекомендации врача), положите таблетку под язык

позвоните по номеру 103 и подробно опишите симптомы

Если вы стали свидетелем приступа, первым делом вызовите "скорую" и следите за дыханием человека. Если пострадавший потерял сознание и не дышит, сделайте сердечно-легочную реанимацию, но только если у вас есть необходимые навыки.

Как уберечь сердце в условиях хронического стресса

Анастасия Михайловская советует сосредотачиваться на том, что можно контролировать в условиях войны, а именно:

регулярное посещение врачей для профилактических осмотров, даже если нет жалоб

контроль артериального давления и уровня холестерина и глюкозы крови

питание: уменьшите количество соли и животных жиров, увеличьте овощи и фрукты в рационе и продукты, богатые омега-3

дыхательные техники или медитация для снижения стресса

вредные привычки

"В сложные времена не стесняйтесь обращаться за психологической помощью или принимать успокоительные, или антидепрессанты по рекомендации врача. Это поможет защитить сердце, даже если стресса избежать невозможно", - отмечает врач.