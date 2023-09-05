Август побил все рекорды. Стало известно, какие авто украинцы пригоняют из-за границы чаще всего
Украинцы продолжают пригонять автомобили из-за границы, но в прошлом месяце их количество увеличилось на 12% по сравнению с июлем 2023 года. А если сравнивать с августом 2022 года, то показатель вырос сразу на 27%! Таким образом, августовское "пополнение" стало самым большим за предыдущий год.
Об этом сообщают в УкрАвтопроме.
Какие авто пригоняют чаще всего
Самая большая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто - 45%. Далее рейтинг такой:
- дизельные - 32%
- электромобили - 15%
- авто с ГБО - 5%
- гибриды - 3%
По маркам и моделям рейтинг такой:
- Volkswagen Golf - 1 725 единиц
- Renault Megane - 1 363 единиц
- Skoda Octavia - 952 единиц
- Volkswagen Passat - 835 единиц
- Nissan Leaf - 505 единиц
- Ford Focus - 426 единиц
- Nissan Qashqai - 412 единиц
- Volkswagen Tiguan - 408 единиц
- Volkswagen Touran - 375 единиц
- Audi A4 - 365 единиц
Средний возраст подержанных машин, перешедших в августе на украинские номера, составляет 10 лет.
Как ввезти автомобиль во время войны
При въезде в Украину на авто на иностранных номерах нужно в письменном виде задекларировать транспортное средство и оплатить таможенные платежи.
Таможенное оформление приобретенного за границей авто проходит за очереди. Для этого владелец на таможне предоставляет:
- паспорт
- идентификационный код
- договор купли-продажи и техпаспорт
На таможне также должны составить акт таможенного досмотра, где фиксируют повреждение авто. После этого таможенники ставят специальные отметки на оригиналах документов для подтверждения права собственности на автомобиль и выдают заверенную копию акта осмотра.
Для регистрации автомобиля в Украине нужно обратиться в сервисный центр МВД со следующими документами:
- паспорт
- ИНН (индивидуальный налоговый номер)
- документ на транспортное средство
- документ о правомерности приобретения ТС
- таможенные документы
- сертификат соответствия
Транспортное средство при регистрации также должно быть с владельцем.
Кстати, вы можете заранее посчитать приблизительную стоимость таможенных платежей в онлайн-калькуляторе на Едином государственном информационном вебпортале "Единое окно для международной торговли".
Раньше мы рассказывали, чьи машины не заберут на нужды ВСУ.
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