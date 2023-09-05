Август побил все рекорды. Стало известно, какие авто украинцы пригоняют из-за границы чаще всего

Украинцы продолжают пригонять автомобили из-за границы, но в прошлом месяце их количество увеличилось на 12% по сравнению с июлем 2023 года. А если сравнивать с августом 2022 года, то показатель вырос сразу на 27%! Таким образом, августовское "пополнение" стало самым большим за предыдущий год.

Об этом сообщают в УкрАвтопроме.

Какие авто пригоняют чаще всего

Самая большая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто - 45%. Далее рейтинг такой:

дизельные - 32%

электромобили - 15%

авто с ГБО - 5%

гибриды - 3%

По маркам и моделям рейтинг такой:

Volkswagen Golf - 1 725 единиц

Renault Megane - 1 363 единиц

Skoda Octavia - 952 единиц

Volkswagen Passat - 835 единиц

Nissan Leaf - 505 единиц

Ford Focus - 426 единиц

Nissan Qashqai - 412 единиц

Volkswagen Tiguan - 408 единиц

Volkswagen Touran - 375 единиц

Audi A4 - 365 единиц

Средний возраст подержанных машин, перешедших в августе на украинские номера, составляет 10 лет.

Как ввезти автомобиль во время войны

При въезде в Украину на авто на иностранных номерах нужно в письменном виде задекларировать транспортное средство и оплатить таможенные платежи.

Таможенное оформление приобретенного за границей авто проходит за очереди. Для этого владелец на таможне предоставляет:

паспорт

идентификационный код

договор купли-продажи и техпаспорт

На таможне также должны составить акт таможенного досмотра, где фиксируют повреждение авто. После этого таможенники ставят специальные отметки на оригиналах документов для подтверждения права собственности на автомобиль и выдают заверенную копию акта осмотра.

Для регистрации автомобиля в Украине нужно обратиться в сервисный центр МВД со следующими документами:

паспорт

ИНН (индивидуальный налоговый номер)

документ на транспортное средство

документ о правомерности приобретения ТС

таможенные документы

сертификат соответствия

Транспортное средство при регистрации также должно быть с владельцем.

Кстати, вы можете заранее посчитать приблизительную стоимость таможенных платежей в онлайн-калькуляторе на Едином государственном информационном вебпортале "Единое окно для международной торговли".